Harddisk fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli harddisk modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayarı sağlıklı bir şekilde kullanmak ve sorun yaşamamak için hard disk en önemli parçalardan biridir. Daha doğrusu bir bilgisayar içerisinde hard disk olmazsa çalışması mümkün değildir. O yüzden üstlendiği görevi ile beraber hard disklerin bilgisayardaki önemi çok büyüktür.

Harddisk Nedir?

Bilgisayar üzerindeki verileri kalıcı bir şekilde saklayabilmek ve depolamak için kullanılan sistemi harddisk denmektedir. Aynı zamanda saklama birimi olarak da ifade edilen harddiski, bilgisayarın kalbi veya beyni şekilde de ifade edilebilir.

Harddisk Ne İşe Yarar?

Bilgisayar üzerinde mutlaka kullanılması gereken verileri kalıcı olarak saklanmasını sağlayan yapı olarak harddisk ön plana çıkıyor. Özellikle bilgisayar içerisinde harddisk olduğu zaman parça hasar görmediği takdirde verileri silmek mümkün değildir. Böylece bilgisayar sorunsuz bir şekilde ve sağlıklı biçimde çalışır.

Harddisk Nasıl Kullanılır?

Döner 1 mil üzerine sıralanmış olan metal ve plastikten tasarımı gerçekleştirilmiş hard disk, üzeri manyetik bir tabaka ile kaplı yapıya sahiptir. Böylece plakaların alt ve üst bölümünde yer alan kafalar ile beraber, okuma ve yazma gerçekleştirilir. Böylece bu kristal kafalar sayesinde veriler okunur ve yazılmak suretiyle bilgisayar güvenli şekilde kullanılır.

Harddisk Ne Amaçla Kullanılır?

Bilgisayarda bulunması gereken ve sürekli olarak saklanması ile depolanması gereken bazı veriler bulunur. Bu veriler bilgisayarın sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışmasına olanak tanır. İşte harddisk bu verileri saklar ve koruma amaçlı kullanılır. Böylece sağlıklı bir şekilde bilgisayar kullanırken, veriler hasar almadan işlem yapma şansı elde edilir.

Harddisk Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Harddiskler günümüzde model ve çeşit bakımından 3’e ayrılır.

- PATA (IDE)

- SCSI

- SATA

Bu hard disklerin özellikleri ve tasarımları değişkenlik gösterse dahi, genel olarak amacı ortaktır. Yani bilgisayar üzerinde verileri kalıcı hale getirmek ve düzgün bir şekilde bilgisayarın çalışmasını sağlamaktır. Bu modellerden bazıları eski tasarım bazıları ise günümüz gelişmiş tasarımları arasında yer alır.

Harddisk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilgisayar alırken mutlaka harddisk üzerinden belli başlı bazı kriterleri iyi bilmek gerekmektedir. Bu kriterleri bilmek suretiyle doğru bilgisayarı satın almak mümkün.

- Mutlaka ihtiyaç doğrultusunda kapasitesi dikkate alınmalıdır.

- Piyasadaki en güncel bağlantı arabirimi olmalıdır.

- Kablolu ya da kablosuz olup olmadığı incelenmelidir.

- Platforma dikkat edilmelidir.

- Güvenli ve ek yazılımlar incelenmelidir.