Gizli Kamera fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli gizli kamera çeşitleri ve tavsiyeleri

Piyasada uygun fiyata satılan gizli kameraların farklı şekillerde olanları var. Özel üretim olan ve casus kamera adıyla bilinen bu ürünlerin kalem biçiminde olan çeşitleri de çok satanlar kategorisinde yer alıyor. Bu cihazların ortak özelliği akıllı telefonla ile uyumlu olmasıdır. Gizli kameraların garanti süresi ise yazılımlarına göre 1 ile 3 yıl arasında değişiyor.

Gizli Kamera Nedir?

Gizli kamera, insanların bilgisi olmadan çekim yapmak için kullanılan bir kamera çeşididir. Günümüz teknolojisinde kameranın çektiği görüntüleri an be an takip etmek ve bilgisayar ortamına aktarmak mümkündür.

Gizli Kamera Ne Amaçla Kullanılır?

Gizli kameralar medya sektöründe bir suçu kanıtlamak ve belgelemek içi kullanılır. İş yerlerinde ise hırsızlık vb. suçların işlenmesi durumunda suçlunun tespit edilmesi için gizli kameraların kaydettiği görüntülere bakılır. Son yıllarda bu cihazların kişisel kullanım ortanı da artmıştır.

Gizli Kamera Nasıl Kullanılır?

Her gizli kameranın çalışma prensibi farklıdır. Son yıllarda üretilen kameralar herhangi bir program olmadan direkt çalıştırılabilir.

Gizli Kamera Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Biblo Şeklindeki Gizli Kameralar:

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören bu kameraların video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip. Harekete duyarlı video çekme süresi 1 ile 2 hafta arasında farklılık göstermektedir. Herhangi bir programa gerek kalmadan çalışan bu cihazlar alıcıların adresine uzaktan kumanda ile birlikte gönderiliyor.

2- Masaüstü Gizli Kameralar:

Ultra HD kayıt yapan masaüstü gizli kameralar, kataloglardaki bir diğer seçeneği oluşturuyor. Saat, kalemlik ve maket evlerin içinde yer alan cihazların garanti süresi 1 yıldır. Kullanma kılavuzuna bakılarak kurulum ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler alınabilir.

3- Gizli Saat Kameralar:

Su geçirmeyen gizli saat kameraların en önemli özelliği hareket sensörlü olmasıdır. Sadece ses algıladığında fotoğraf ve video çekmeye başlar. Hafıza karı 6 ile 8 GB arasında değişen modelleri, az bir fiyat farkı ödenerek temin edilebilir.

Gizli Kamera Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gizli kamera satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri görüntü ve ses kalitesidir. Bazı kameraların ses kaydetme özelliği yoktur ve diğer modellerine göre çok daha ucuzdur. Kameraların garanti belgesine de mutlaka bakılmalı ve orijinal olup olmadığı öğrenilmelidir.