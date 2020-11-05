Fotoğraf Makinesi fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli fotoğraf makinesi modelleri ve tavsiyeleri

Mimarlık, moda ve sinema sektöründe de sıklıkla kullanılan fotoğraf makineleri birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Bazıları bataryalı iken bazıları pilli olan bu ürünlerin garanti süreleri de çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı kampanyalı ürünlerde ise alıcılara, askı ve pil hediye olarak gönderiliyor.

Fotoğraf Makinesi Nedir?

Fotoğraf makinesi, üç ana bölümden oluşan bir cihazdır. Bu bölümler sırasıyla diyagram, ISO ve enstantenedir. İlk fotoğraf makinesi 1826 yılında icat edildi ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaydı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte fotoğraf makineleri küçülürken özellikleri arttı.

Fotoğraf Makinesi Ne Amaçla Kullanılır?

Fotoğraf makinesi, sergi açmak, birtakım tarihi olayları belgelemek, kanıt oluşturmak için kullanılır. Bunun dışında haber yapmak, mimari projeleri geliştirmek ve ürün tanıtmak için de fotoğraf çekilir.

Fotoğraf Makinesi Nasıl Kullanılır?

Öncelikli olarak bir kompozisyon belirlenir. Fotoğraf çekiminde ışık son derece önemli olduğu için ışık ayarı yapılır. Dijital fotoğraf makinelerinde mutlaka diyafram ayarı yapılmalıdır. Daha sonrası diyafram ve ISO ayarı yapılarak çekim yapmaya başlanabilir.

Fotoğraf makinelerinin en hassas bölümlerinden biri görüntü sensörüdür. Bu sensör, her çekimden sonra kuru bir bezle hafifçe silinmelidir. Makinelerin kullanımı kadar muhafaza edilmesi de son derece önemli. Fotoğraf makinesini televizyonun yanında tutmamaya özen gösterin. Televizyondan yayılan elektromanyetik dalgalar makinelerin bozulmasına neden olabilir.

Fotoğraf makinesinin ekipmanları arasında lens, plastik fotoğraf fonu, filtre, stüdyo ışığı ve tripod yer almaktadır.

Fotoğraf Makinesi Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Uygun fiyata satın alabileceğiniz fotoğraf makinesi modelleri ve çeşitleri şunlardır:

1- DSLR Fotoğraf Makinesi

2- Optik Zoom Dijital Fotoğraf Makinesi

3- Kompakt Fotoğraf Makinesi

4- Outdoor (Su altında çekim yapabilen) Fotoğraf Makinesi

5- Palaroid Fotoğraf Makinesi

Fotoğraf Makinesi Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hem mağazalardan hem de internetten fotoğraf makinesi almadan önce, makinen tüm özellikleri tek tek kontrol edilmelidir. Manuel ve otomatik ayarları arasındaki farklar da mutlaka incelenmesi gereken bir diğer özelliktir. Eğer online platformlardan alışveriş yapılacaksa satın alınmak istenen makineyi daha önce kullanan kişilerden tavsiye alınmalıdır. Her ürünün altında yazan müşteri yorumlarını okumak da makineler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlar.