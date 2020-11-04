Elektrikli Süpürge fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli elektrikli süpürge modelleri ve tavsiyeleri

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte yüksek teknolojili süpürgelere olan ilgi arttı. Özellikle sessiz çalışan süpürgeler, 2019 ve 2020 yılının en çok satan modelleri arasında yer alıyor. Bu ürünler peşin alındığında %20'ye varan indirim fırsatlarından faydalanmak da mümkün.

Elektrikli Süpürge Nedir?

Elektrikli süpürge, toz haznesi, kablo sarma düğmesi ve hortum gibi parçalardan oluşan bir ev aletidir. 1906 yılında icat edilen süpürgelere zaman içerisinde birçok yeni özellik eklendi. Perde, tül ve parke temizleme başlığı ek aparatlar da elektrikli süpürgeler ile birlikte satılmaktadır.

Elektrikli Süpürge Ne İşe Yarar?

Elektrikli süpürge gözle görülmeyecek kadar küçük olan tozları dahi çeker. Yüzeysel değil derinlemesine temizlik sağladığı için enerji ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Elektrikli Süpürge Nasıl Kullanılır?

Şarjlı olan modelleri hariç tüm elektrikli süpürgeler, fişe takılarak çalıştırılmaktadır. Açma - kapama düğmesi aynı olduğu için kullanımı son derece pratiktir. Süpürgenin çekiş hızı ise manuel olarak ayarlanabilir.

Bu ev aletlerinin kullanımında dikkat edilmesi belli başlı hususlar var. Kabloyu fazla hızlı çekmek süpürgenin devrilmesine ve zarar görmesine neden olabilir. Süpürge kapatılmak istendiğinde fişi çekerek değil düğmesine basarak kapatılmalıdır.

Elektrikli Süpürge Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Sessiz Elektrikli Süpürgeler:

Yeni nesil elektrikli süpürgelerden çıkan ses sadece 55 - 60 dB aralığındadır. Avrupa ve Amerika'dan sonra Türkiye'de de rağbet gören bu süpürgelerin motor gücü ise 650 Watt'dır.

2- Şarjlı Elektrik Süpürgeler:

Hem sessiz çalışan hem de şarj edilebilen süpürgeler de bu yılın en çok satan modelleri arasında yer alıyor. Motoru led aydınlatmalı olan bu ürünler 'lik indirim oranlarıyla satışa çıkarılıyor.

Diğer elektrikli süpürge modelleri:

Toz torbasız dik elektrikli süpürge

Su hazneli elektrikli süpürge

Islak kuru elektrikli süpürge

Elektrikli Süpürge Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

1- Kablonun Uzunluğuna:

Kısa kablolu elektrikli süpürgeler diğer modellere oranla daha ucuzdur. Buna karşın kullanım imkanları sınırlıdır. Bir odadan diğerine geçerken sürekli priz değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

2- Garanti Süresine:

Piyasadaki elektrikli süpürgelerin garanti süreleri 1 - 4 yıl aralığındadır. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir elektrikli süpürge istiyorsanız en az 2 yıl garantili olan süpürgelerden birini satın almalısınız.