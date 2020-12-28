Elektrikli Scooter modelleri - En ucuz ve kaliteli elektrikli scooterlar

Petrol rezervlerinin azalması ile birlikte birçok ülke, alternatif enerji kaynaklarına ve ulaşım araçlarına yöneldi. Piyasaya sürülen scooterların en önemli özelliği benzinle değil elektrik ile çalışması. Diğer ulaşım araçlarını kullanabilmek için birçok bürokratik işlem gerekirken, elektrikli scooterlar için herhangi bir evrak gerekmiyor. Ülkemizde de büyük bir rağbet oranıyla kullanılmaya başlanan bu araçların birçok modeli mevcut. Teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştıran alıcılar bütçeleri için en uygun scooterlardan birini seçerek anında sipariş edebilir.

Elektrikli Scooter Nedir?

Elektrikli scooter, motorlu, elektrikli ve iki tekerlekli bir ulaşım aracıdır. Bu araçları ulaşım dışında eğlence amaçlı kiralamak ve sürmek de mümkün. Amerika ve İngiltere'den sonra ülkemizde de yaygınlaşan scooter'lar ''Martı'' adıyla biliniyor. Yerli mühendislerin geliştirdiği bu araçlar katlanır olduğu için yer kaplamıyor. İthal scooterlar ile birlikte satışa çıkarılan bu araçlar da taksitli ödeme yöntemlerinden faydalanılarak sipariş edilebilir.

Elektrikli Scooter Ne İşe Yarar?

Elektrikli scooterların sadece 1 yıl içerisinde bu kadar popüler olmasının birçok nedeni bulunuyor. Benzin gibi pahalı ve çevreye zararlı bir fosil yakıt ile değil elektrikli çalışıyor olması en büyük avantajlarından biri. Elektrikli scooter kullananlar toplu taşıma taşıma araçlarına para vermeden kısa sürede işe gidebiliyor.

Bu araçların bir diğer avantajı da herhangi bir yaş sınırlamasının olmaması. Bu sayede dünya genelinde birçok öğrenci, okula giderken bisiklet yerine elektrikli scooter kullanmaya başladı. Her elektrikli scooter'da hız sınırlayıcının olması sürüşlerin çok daha güvenli olmasını sağlıyor.

Elektrikli Scooter Fiyatları Ne Kadar?

Elektrikli scooterların fiyatları modelleri ve özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Uygun fiyatlarla alıcıların beğenisine sunulan araçları 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanarak satın almak mümkün. Birçok kampanyalı scooter'da %40'a varan indirimler var. Alıcılar kampanyaları takip ederek istedikleri elektrikli araçlardan birini çok daha uygun fiyata satın alabilir.

En Ucuz ve Kaliteli Scooter Modelleri Hangileri?

1- Katlanabilir Elektrikli Scooter:

2020 yılının büyük ilgi gören scooterlarının başında katlanabilir modeller geliyor. Ergonomik bir yapıya sahip olan bu araçlar katlanıp balkon ya da kilere konabilir. Dijital ve akıllı sürücü sistemi sayesinde kaza riskini en aza indirir. Batarya kapasitesi yüksek olduğu için enerji tasarrufu sağlar. Gri ve siyah gibi renklerin dışında sarı ve hardal rengi de mevcut kategorilerde yer alıyor. 2 yıl garantili olan katlanabilir elektrikli scooterlar farklı aksesuarlar ile geliştirilebilir. Spor ve Outdoor kategorisine tıklayan alıcılar fren kolu ve çamurluk tutucu başta olmak üzere birçok aksesuara göz atabilir.

2- Amortisörlü Elektrikli Scooter:

Maksimum hızı 25 kilometre olan amortisörlü scooterların motor gücü 250 WATT'dır. Şu an piyasadaki en güçlü scooter modellerinden biri olan bu araçlar, 120 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Patlamaz dolgu lastiği sayesinde uzun sürüşler için ideal standartlara sahiptir. Kredi kartı kullanan alıcılar 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanabilir. Alışveriş kredisi seçeneklerini değerlendiren müşterilere ise 36 aylık taksit imkanı sunuluyor.

3- Bluetooth Özellikli Scooter:

Henüz yeni olmasına rağmen çok satanlar listesine girmeyi başaran bluetooth özellikli scooterlar, tablet ve akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor. IOS ve Android telefonlarla uyumlu olan bu araçlar teknoloji ile sürüş keyfini üst seviyelere çıkarıyor.