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Haberler >Alışveriş >Elektronik & Bilgisayar >Elektrik Süpürgesi fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli elektrik süpürgesi modelleri ve tavsiyeleri

Elektrik Süpürgesi fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli elektrik süpürgesi modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 04:25 | Son Güncelleme:

Evlerin olmazsa olmazları arasında bulunan elektrik süpürgesi hayatımızda oldukça öneme sahiptir. Kullanım anlamı bakımından oldukça yararlı bir icattır. Temizlik işleri denince akla gelen bu ürünün özellikleri ve kullanım alanları bakımında anlamını öğrenip kullanım sağlayabilirsiniz. Cevabı merak edilen elektrik süpürgesi nedir? En iyi, ucuz kaliteli elektrik süpürgesi modelleri nelerdir? Elektrik süpürgesi ne işe yarar? İşte, tüm detaylar.

Elektrik süpürgesi, basit bir tanım ile elektrik ile çalışan temizleyici olarak adlandırılmaktadır. Birçok çeşidi olan süpürge kolaylık ve pratiklik bakımından oldukça işe yaramaktadır.

 Elektrik Süpürgesi Nedir? Ve Ne İşe Yarar?

 Elektik süpürgesi, çeşitli ortamlar ve alanlarda bulunan toz, kir, pislik, katı ya da sıvı maddeleri vakumlu bir şekilde emerek toparlamaya yarayan aletlerdir. 1906 yılında toz çeken ve Robert Bimm tarafından Fransa'da yapılmıştır. Tozun, kirin ve pisliğin olduğu tüm ortam ve alanlarda temizlik sağlamaya yaramaktadır. Duvarda oluşan örümcek ağları, halı ve kilimlerde oluşan toz ve pisliklerin giderilmesinde bir numaradır.

 Elektrik Süpürgesi Nasıl Çalışır?

 Elektrik süpürgesi içerisinde elektrikli motor ve motorun döndürdüğü pervane bulunmaktadır. Bu pervane süpürge içerisinde vakumlu hava oluşmasını sağlamaktadır. Bu hava sayesinde ise emiş gücü ortaya çıkarak tüm toz, kir ve pislikleri emerek ortadan kaldırmaktadır. Tüm bu pislikler torbalı ya da torbasız süpürgelerin haznelerinde hapsolur. Bu hazneler kolaylıkla değiştirilebilir ve temizlenebilir.

 Elektrik Süpürgesi Fiyatları Nedir? En İyi Ucuz Kaliteli Elektrik Süpürgesi Modelleri Tavsiyeleri

 Elektrik süpürgesi fiyatlandırılması marka, model, firma ve kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Sıklıkla tercih edilen modeller ise; ıslak kuru emiş güçlü süpürge, sessiz süpürge, şarjlı süpürgelerdir. Süpürgeler emiş güçlerine göre ayrılmaktadır. Emiş gücü orta derecede süpürge kullanmak her zaman önerilen bir durumdur.

 Elektrik Süpürgesi Çeşitleri Nelerdir?

 * Torbalı elektrik süpürgesi

 * Torbasız elektrik süpürgesi

 * Su emen süpürge

 * Su ile çalışan ve bazı eşyaları yıkamaya yarayan süpürge

 * El süpürgesi

 * Sessiz elektrikli süpürge

 * Şarjlı süpürge

 * Hem ıslak hem kuru seçenekli süpürge

 Elektrik Süpürgesi Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 * Motor gücüne

 * Emme gücünün yüksek olmasına

 * Sessizlik durumuna

 * Pratik olmasına

 * Yılda tüketeceği enerji miktarına

 * Markanın bilinirlik durumuna

 * Alınacak ortama göre büyüklük ve küçüklük boyutuna

 * Ek malzemelerin bulunmasına

 * Kaliteli olmasına

 * Garanti süresi ve servis desteğinin olmasına

 * Toz tutma haznesinin geniş olmasına

 * İhtiyaca göre uygunluğuna

 * Teknik servisin bilinir olmasına

 * Kolay temizlenebilir olmasına

 * Yüksek güçlü olması ve aynı zamanda enerji tasarruflu olmasına kesinlikle dikkat edilmelidir.

Etiketler: içerikhaber

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