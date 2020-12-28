Ekmek Kızartma Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli ekmek kızartma makineleri

Elektronik ürünlere yapılan indirimler ekmek kızartma makinelerine de yansıdı. Bazı ürünlerde indirim oranları %20 iken, bazlarında %50'ye varan indirimler yapılıyor. Fiyat karşılaştırması yapan alıcılar kendileri için en uygun ekmek kızartma makinesini internetten sipariş edebilir. Telefon ve Whatsapptan da siparişi verilen elektrikli mutfak aletleri, 2 - 3 gün içerisinde alıcıların adreslerine ulaştırılıyor.

Ekmek Kızartma Makinesi Nedir?

Ekmek kızartma makinesi, dilimlenmiş ekmekleri kızartmak için kullanılan elektrikli bir ev aletidir. 1909 yılında Amerika'da icat edilen kızartma makineleri özellikle 50'li yıllardan sonra dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu kadar yaygınlaşmasındaki en büyük etken mutfakta kullanılan en küçük aletlerden biri olması ve az yer kaplamasıdır.

Ekmek Kızartma Makinesi Nasıl Kullanılır?

Ekmek kızartma makinelerinin kullanımı son derece kolaydır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ısıyı iyi ayarlamak ve ekmekleri fazla kalın kesmemektedir. Kalın dilimlenmiş ekmekler makinenin arasında sıkışabilir. Bu hem ekmeklerin yanmasına hem de makinenin zarar görmesine neden olabilir. Son yıllarda üretilen makinelerin birçoğu tam otomatik olduğu için, ekmekler sıkıştığında cihaz kendi kendini kapatıyor.

Ekmek Kızartma Makinelerinin Fiyatları Ne Kadar?

Ekmek kızartma makinelerinin fiyatları markasına, özelliklerine ve garanti süresine göre farklılık göstermektedir.

Ekmek Kızartma Makinesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her üründe olduğu gibi ekmek kızartma makinesi alırken de dikkat edilmesi gereken belli başlı detaylar var. Özellikle elektrikli aletler alırken ürünlerin orijinal olup olmadığı mutlak kontrol edilmeli. Uzun ömürlü kullanımlar için 1 değil 2 yıl garantili ekmek kızartma makineleri satın alabilir.

Alışverişlerini internetten yapanlar mutlaka kullanıcı yorumlarını okumalı ve ürün puanlarına göz atmalı. Sadece rengine ya da şekline bakarak elektrikli ev aleti almak, sonradan pişmanlığa neden olabilir. Bu nedenle ürünlerin özellikleri incelenmeli ve fiyat performans oranlarına bakılmalı. Son olarak bütçesi kısıtlı olanlar, ''fiyat düşünce haber ver'' butonuna tıklayarak aynı ürünü daha ucuza satın alabilir. Online platformlarda sık sık indirim yapıldığı için, alıcılar kampanyaları arada bir kontrol etmeli.

En Ucuz ve Kaliteli Ekmek Kızartma Makineleri Hangileri?

1- 7 Isı Seviyeli Ekmek Kızartma Makineleri:

En kaliteli ve en çok tercih edilen ekmek kızartma makinelerinin başında 7 ayrı ısı seviyesi olan makineler geliyor. Kullanıcılar ekmeklerini ne kadar kızartmak istiyorsa kızartma makinesinin üstündeki tuşlardan ona göre ısı ayarı yapabilir. Toplam garanti süresi 2 yıl olan bu ürünlerin temizliği de son derece pratiktir. Tepsisi çıkarılabilen ekmek kızartma makinelerinde iptal butonu da yer alıyor.

2- 4 Dilimli Ekmek Kızartma Makineleri:

Kalabalık ailelerin bir numaralı tercihi olan 4 dilimli ekmek kızartma makineleri 1 dakika içinde ısınır ve ekmekleri kızartmaya başlar. Enerji tasarrufu sağlayan bu ürünler retro bir görünüme sahip olduğu için hem işlevsel hem de dekoratiftir. Bu cihazların en önemli özelliklerinden biri ''yeniden ısıtma düğmesinin'' olması. Daha az ısıyla ekmekleri yeniden kızartan bu mutfak aletleri, çok satanlar listesinde yer alıyor.

3- 2 Dilimli Ekmek Kızartma Makineleri:

Daha hesaplı bir ürün almak isteyenler 2 dilimli ekonomik modellere göz atabilirler. Bu ürünlerde mor, kırmızı ve yeşil gibi canlı renk seçenekleri de mevcut.