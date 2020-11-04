Drone fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli drone modelleri ve tavsiyeleri

Drone, üzerindeki kamera sayesinde uzaktan kontrol edilebilen bir insansız hava aracıdır. Yeni nesil dronelarda ise uzaktan kumanda olmadan bir rota belirlenebilir.

Drone Nedir?

Drone teknolojisi ortaya çıktığı ilk yıllarda sadece askeri amaçlı olarak kullanılıyordu. Fakat bugün artık isteyen herkes bir drone sahibi olabilir. Dronelar genellikle uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen cihazlardır. Üzerlerinde yer alan kamera sayesinde şarjları yettiği sürece havada kalabilir ve görüntü aktarabilirler. Dronelar wi-fi teknolojisi ile çalışmaktadır.

Dronelar Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Dronelar şu anda gazetecilik ve show dünyasında aktif olarak kullanılmaktadır. Çünkü normal kameralarla alınamayacak olan görüntüleri dronelar alabilmektedir. Dolayısıyla çekim yapma alışkanlıkları değişmiş, hatta daha kolay bir hale gelmiştir. Ayrıca spor alanında kullanılmakta olan dronelar, aynı zamanda kafa üstü kameralara da bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Kafa üstü kameralar hala kullanılıyor olsa da, dronelar da işin içine girdiğinde ortaya harika açılar ve videolar çıkabilmektedir.

Tüm bu sayılan alanların dışında drone teknolojisinin kullanıldığı diğer alanlar şunlardır: Seyahat, pazarlama, tarım, kargo, yarış, sağlık, haritalama, moda, acil yardım, haberleşme.

Drone Modelleri Nelerdir?

Eğer başlangıç seviyesinde bir drone kullanıcısıysanız, o halde buna uygun bir drone almanız gerekir. Başlangıç seviye droneların hem öğrenmesi daha kolaydır, hem de diğer dronelara göre daha ucuzdurlar. Eğer eğlence ya da hobi için bir drone alacaksanız, daha üst seviye bir drone tercih edebilirsiniz. Bu modelde bir drone ile hem daha kaliteli çekimler elde eder, hem de daha uzak mesafelere uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer profesyonel çekim yapmak için bir drone ihtiyacınız varsa, bu durumda daha kaliteli bir drone almanız gerekir. Örneğin bu iş kullanılan dronelar yaklaşık 8 km menzile sahiptir ve yarım saatten fazla havada kalabilirler. Dolayısıyla profesyonel çalışmalar için daha uygundurlar.

Drone Fiyatları Nasıldır?

Öncelikle alacağınız drone ne amaçla kullanılacak bunu belirlemeniz gerekir. Eğer drone kullanmayı öğrenmek için başlangıç seviyesinde bir drone alacaksanız bunun için yüksek meblağlar ödemeniz gerekmez. Fakat drone modelleri daha profesyonel olmaya başladıkça fiyatlar yükselir. Örneğin drone menzili ve havada kalma süresi gibi unsurlar, drone fiyatları için belirleyicidir.