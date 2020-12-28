Çay Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli salça çay makineleri

Kahve makineleri gibi tam otomatik ve yarı otomatik çeşitleri bulunan çay makineleri, uzun ömürlü ve kullanışlı olduğu için tercih ediliyor. Yeni çıkan modelleri daha küçük ve ergonomik olduğu için taşınması oldukça kolaydır. Aynı zamanda termos işlevi gören bu makineler çayın uzun süre sıcak ve taze kalmasını sağlıyor. Daha çok ofislerde tercih edilen modellerinde hem çay hem de kahve yapmak mümkün. 6 aya kadar vade farkı olmadan taksitle alınabilen çay makinelerinin garanti süreleri ise 2 yıldır.

Çay Makinesi Nedir?

Çay makinesi, su ısıtma haznesi ve demleme haznesi olmak üzere iki bölümden oluşan elektronik bir çay pişirme gerecidir. Farklı özelliklere sahip birçok çeşidi olduğu gibi, farklı renklerde üretilen modelleri de mevcuttur. Bu elektronik makineler, çay demlendiğinde zaman sesli ve ışıklı uyarı verir. Kullanım oranı her geçen yıl biraz daha artan çay makineleri enerji tasarrufu sağladığı için de tercih edilmektedir.

Çay Makinesi Nasıl Kullanılır?

Çay makinelerinin kullanımı oldukça pratiktir. Çaydanlıktan tek farkı çayı demleme süresinin çok daha kısa olmasıdır. Kaynayan su üst hazneye eklendikten sonra çay yaklaşık 3 -4 dakika içerisinde demlenir. Son yıllarda imal edilen çay makineleri bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de son derece kolaydır.

Çay Makinelerinin Fiyatları Ne Kadar?

Beyaz eşya mağazalarında ve online platformlarda satışa çıkarılan çay makinelerinin fiyatları her bütçeye uygundur. Anlaşmalı bankaların kartlarını kullanan alıcılar çok az bir fiyat farkıyla 12 aya taksitle bu ürünlerin sahibi olabilir. ''Fiyat düşünce haber ver'' seçeneğine tıklayan alıcılar aynı makineyi çok daha ucuza sipariş edebiliyor.

En Ucuz Çay Makineleri Hangileri?

1- Konuşan Çay Makineleri

Çayın hazır olduğunu sesli uyarı sistemi ile haber verdiği için bu ismi alan konuşan çay makineleri, 2 yıl garantilidir. Bitki çayı ve mama hazırlamak için de kullanılan bu makineler paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 2 litrelik geniş haznesiyle kullanım konforu sunar. Suyu yaklaşık 6 saat sıcak tutabildiği için pikniklerde de sıklıkla kullanılabilir. Kaliteli malzemelerden imal edilen çay makineleri kireçlenmez ve uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

2- Renkli Çay Makineleri

Hem fonksiyonel hem de dekoratif olan çay makinelerinde alıcılara farklı renk seçenekleri sunuluyor. Kategorilerde siyah ve gri dışında rose, kırmızı ve turuncu çay makineleri de mevcut. Beğenilen ürünler sepete eklenerek ya da Whatsapp üzerinden sipariş edilebilir.

En Kaliteli Çay Makineleri Nelerdir?

1- Tasarruflu Çay Makineleri

Altı cattle, üst kısmı ise demlik şeklinde olan çay makineleri, alıcıların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Diğer modellere göre çok daha ucuz olan bu ürünler, hediye kuponu ve alışveriş kredileriyle de satın alınabilir. Filtresi çıkarılabildiği için temizliği, en az kullanımı kadar pratiktir. 2 rezistanslı çay makinelerinin üst kısmı çıkarıldığında cattle olarak kullanılabiliyor.

2- Demlikli Çay Makineleri

Led ışıklı ve demlikli çay makineleri de ''elektrikli ev aletleri'' kategorisinde satışa çıkarılıyor. Alıcılar EFT / Havale ve kapıda ödeme yöntemlerinden birini seçerek siparişlerini tamamlayabilir. Bu ürünleri diğer modellerden ayıran en önemli özellik kordonsuz da çalışabiliyor olması. Cam ve metal malzemelerinden imal edilen bu ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.