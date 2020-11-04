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Haberler > Alışveriş >Elektronik & Bilgisayar >Bilgisayar fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Masaüstü Bilgisayar modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayar fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Masaüstü Bilgisayar modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 02:55 | Son Güncelleme:

Desktop adıyla da bilinen masaüstü bilgisayarları genellikle iş yerlerinde ve ofislerde kullanılır. Dizüstü bilgisayarların ise laptop ve notebook olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Son yıllarda sıklıkla kullanılan netbooklar ise hem küçük hem de fonksiyonel olduğu için tercih edilmektedir. Sizin için en iyi ve en ucuz bilgisayar modellerini özellikleriyle birlikte listeledik.

Bilgisayarlar, iletişim kurmak, dosya hazırlamak, alışveriş yapmak ve internete girmek için kullanılır. Cep telefonu ile birlikte günümüzde en çok kullanılan elektronik aletlerden biri olan bilgisayarların oyun oynamak için üretilmiş modelleri de mevcut.

 Bilgisayar Nedir?

 Bilgisayar, yazılım ve donanım adlı iki temel parçadan oluşan elektronik bir aygıttır. Kullanım amacına göre bilgisayarların teknik özellikleri farklılık göstermektedir.

 Bilgisayar Ne İşe Yarar?

 Günümüzde bilgisayarlar sadece iş hayatında değil eğitimde de kullanılmaktadır. Bilgisayarların diğer kullanım amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 Hesap yapmak için

 İnsanlarla daha hızlı ve ucuz iletişime geçmek için

 Film ve dizi izlemek için

 Yazı yazmak için

 Görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kurmak için

 Belli başlı konular hakkında detaylı araştırmalar yapmak için

 Fotoğraf taramak ve resim tasarlamak için

 Bilgisayar Nasıl Kullanılır?

 Bilgisayar kullanımında en önemli unsurlardan biri programlardır. Bu elektronik aygıtlardan tam randıman alabilmek için belli başlı programlar ücretsiz olarak indirilmelidir. Programları silmek içinse denetim masasına girilmelidir.

 ''Ayarlar'' kısmına tıklayan kullanıcılar sistem ve uygulamalarda değişiklik yapabilir. Fare ve yazıcı gibi ek cihazları yönetmek için de ayarlar bölümüne girilmelidir. Kilit ekranı ve arka planı değiştirmek için kişiselleştirme seçenekleri mevcuttur.

 Bilgisayar Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 1- Oyuncu Bilgisayarları:

 Sadece oyun oynamak için özel üretilmiş ''gaming bilgisayarların'' işlemcisi ve ekran kartı diğer bilgisayarlara oranla daha yüksektir.

 2- Tablet Bilgisayarlar:

 Tablet bilgisayarlar laptoplara göre daha küçük ve hafiftir. Ekran çözünürlüğü yüksek olan tabletlerin depolama kapasitesi ise sınırlıdır.

 3- Dizüstü Bilgisayarlar:

 Günümüzde en çok kullanılan bilgisayar modelleridir.

 4- Netbook:

 Bu bilgisayarların en önemli özelliği aynı anda birçok kişi tarafından kullanılabilir olmasıdır. Hızlı işlemcili netbooklar, daha çok okullarda ve ofislerde tercih ediliyor.

 Bilgisayar Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Bellek ve işlemci bilgisayarın performansını etkiler. Sadece iş ve yazı yazmak için daha ekonomik olan düşük işlemcili bilgisayarlar satın alınabilir. Oyun oynamak ve film izlemek için de yüksek işlemcili modellerden biri tercih edilmelidir. Pil ömrü de dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alıyor. Pilleri kısa sürede tükenen bilgisayarların sürekli şarj edilmesi gerekir

Etiketler: Bilgisayar fiyatları , içerikhaber

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