Baskül fiyatları - En iyi, ycuz kaliteli baskül çeşitleri ve tavsiyeleri

Dijital basküllerin toplam kapasiteleri 150 - 200 kilo arasında değişiyor. Pilli ve şarjlı çeşitleri %30'a varan indirim fırsatlarıyla alıcılara sunuluyor. İnternetten sipariş edilen basküller, özel ambalajlar ile paketlendiği için zarar görmeden adreslere teslim edilmektedir. Yeni çıkan çeşitleri çok daha ince bir yapıdadır ve yer kaplamaz. Kullanışlı olduğu kadar dekoratif bir görünüme de sahip olan bu ürünler, evlerin her odasında rahatlıkla kullanılabilir.

Baskül Nedir?

Tartı olarak da bilinen baskül, insanların kilosunu ölçmek için kullanılan bir alettir.

Baskül Ne İşe Yarar?

Son yıllarda mevcut kilo ile ideal kilo arasındaki farkı gösteren, teknolojik basküller de üretiliyor.

Baskül Nasıl Kullanılır?

İnternetten sipariş edilen basküller alıcıların adresine kullanma kılavuzu ile birlikte gönderiliyor. Bu kılavuza bakılarak baskül hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir. Dijital basküllerde boy ve yaş bilgileri yazılarak obezite ölçümü de yapılabilir.

Baskül Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Konuşan Dijital Baskül

Yeni nesil teknoloji ile üretilen bu basküller 2 kalem pille çalışıyor. Otomatik sıfırlama ve kapanma özelliğine sahip olan konuşan dijital basküller, peşin fiyatına taksitle satın alınabilir. Aşırı yük ve düşük pil göstergesi LCD ekranında yer almaktadır. Türkiye'nin her şehrine hızlı teslimat parolasıyla gönderilen bu ürünlerin tahmini teslimat süresi ise 3 iş günüdür.

2- Dijital Yuvarlak Baskül:

Üretiminde kullanıla cam, eski modellerine göre 3 kat daha dayanıklıdır. 2 yıl garantili olan yuvarlak basküllerin kapasitesi 180 kilogramdır. Fonksiyonel özelliklere sahip olan bu ürünler, sadece evlerde değil eczane ve hastanelerde de sıklıkla kullanılıyor.

3- Yağ Ölçer Baskül:

Akıllı baskül olarak da bilinen yağ ölçer basküller obezite ölçümü yapar. Elde edilen bilgileri bluetooth bağlantısı ile telefona aktarmak da mümkün. Verileri arşivleyen sistemi sayesinde yaşanan değişimler gün gün takip edilebilir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok satılan yağ ölçer basküller, telefonla da sipariş edilebiliyor.

Baskül Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Piyasada çok fazla baskül çeşidi olduğu için satın almadan önce ürünlerin fiyat performans oranını karşılaştırmakta fayda var. Cam basküller hem kullanışlı hem de dekoratif olduğu için bu ürünlere öncelik verilebilir.