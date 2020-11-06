Android Tv Box fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Android Tv Box çeşitleri ve tavsiyeleri

Android TV Box günümüzde çok tüketilen bir ürün haline gelmiştir. Elde bulunan ekranların değerlendirilmesi ve Smart TV haline gelmesini sağlamaktadır. Farklı bütçelere uygun olması sebebiyle hem bireysel hem de aile içinde kullanım sağlamaktadır.

Android TV Box Nedir?

Android TV Box, televizyona farklı kablolar ile bağlanabilen ve televizyona yeni özellikler ekleyen cihazlardır. Birçok amaçla kullanılmaktadır. Yeni televizyon almak yerine elde bulunan televizyonların değerlendirilmesine yardımcı olur.

Android TV Box Ne İşe Yarar?

Android TV Box, eski televizyonların akıllı televizyona dönüşmesini sağlayan, genelde Android uyumlu olan cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde televizyona diğer aygıtları bağlamak mümkün hale gelir. İnternet üzerinden video, dizi ve film izlenmesine olanak tanır.

Android TV Box kendi içinde de bazı uygulamalara sahiptir. Tarayıcıya girmeyi sağlar, Youtube üzerinden video izletir, hesap makinesi bulunur. İçinde bulunan Play Store sayesinde diğer uygulamaların rahatlıkla indirilebilmesine olanak sağlar.

Android TV Box Nasıl Kullanılır?

Android TV Box kullanımı oldukça kolay olan bir cihazdır. Kurulumunu yapmak için televizyonda bulunan kablo girişlerine uygun kablo alınması ve iki cihazın birbirine bağlanması gerekir. Bu sayede ilk kurulum ve internet bağlantısı sağlandıktan sonra kullanıma başlanabilir. Cihazları bireyselleştirmek adına bağlantı sonrasında çeşitli uygulamaları indirmek mümkündür.

Android TV Box Ne Amaçla Kullanılır?

Android TV Box, eski televizyonların değerlendirilmesini sağlayan bir cihazdır. Yeni televizyonlarda bulunan özelliklerin eski televizyonlara da aktarılmasını sağlar. Bu sayede yeni televizyon alımına gerek kalmadan aynı ekranda istenilen işler yerine getirilebilir.

Android TV Box Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Android TV Box modelleri ve çeşitleri değişiklik göstermektedir. Özelliklere bağlı olarak fiyatlarda artış ve azalış da yaşanmaktadır. Bu sebeple televizyona uyum sağlayan, bütçeye en uygun olan Android TV Box modelleri kullanılmalıdır. Ayrıca bağlantı sağlama yolları da ürünler arası farklılıklar oluşturmaktadır.

Android TV Box Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Android TV Box satın alınırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunur. Bu özelliklerin en önemlisi ram, işlemci ve depolama alanıdır. İlerleyen zamanlarda sorun yaşamamak adına bu üç unsura dikkat edilmesi gerekir.

Ses sisteminde sorun yaşamamak için ses desteğinin olup olmadığına bakılmalıdır. Seslerde farklılıklar, boğukluklar, cızırtılar oluşmaması adına ses sistemi mutlaka kaliteli seçilmelidir.

Eski Android sürümlerinden uzak durulması gerekir. Çok eski sürümler zaman zaman yüklenen uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir. Bu sebeple sonraki zamanlarda sorun yaşamamak adına, mümkün olan en yeni Android sürümlerinden biri tercih edilmelidir. Ayrıca tercihe göre 3D destekleyici ürünler alınabilir.