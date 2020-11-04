Anakart fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Anakart modelleri ve tavsiyeleri

Bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarından birisi ana karttır. Pek çok görevi ve işlevi bulunan ana kartların pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Anakart Nedir?

Anakartlar bilgisayarların beynidir. İngilizce motherboard olarak bilinen anakartlar içerisinde pek çok veri yolu da bulunmaktadır. Bu veri yolları ile bilgisayarların işlevleri belirlenmektedir.

Bilgisayarların en önemli parçalarından olan anakartlar baskılı devre kartları olarak da bilinmektedir. Anakartlar üzerinde birçok yonga seti bulunmaktadır. Yonga setleri sayesinde bilgisayarların özelliklerini oluşturan işlevlerini arttıran RAM, ekran kartı gibi birçok devre yonga setlerine bağlanmaktadır.

Anakart Ne İşe Yarar?

Anakartlar bilgisayar özelliklerini merkezi bir konumda tutar. Bunu üzerinde bulunan yonga setleri sayesinde yapmaktadır. Bilgisayarlar arasında sistem bileşenleri bulunmaktadır. Bu sistemler arasındaki bağlantı anakartlar sayesinde kurulur. Çevresel ara birimleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Anakartlar veri aktarma aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayarların birçok özelliğini de bir arada tutan aygıtlar olarak da bilinmektedir. Bilgisayarlar için hayati öneme sahip olan özelliklerin veri akışınıda anakartlar sağlamaktadır. Anakartlar sayesinde haberleşmeler sağlanır ve slotların merkezi birimleri de bir arada tutulur.

Anakart Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Anakartlar 4 farklı yapıda bulunurlar. Bunlar XT anakart, AT anakart, ATX anakart ve BTX anakartlardır. XT anakartlar ilk kişisel bilgisayarlarda kullanılmış ve işlemciler üzerine sabit olarak bulunmuştur. Diğer bir modeli olan AT anakart XT anakartlardan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Formları ATX anakartlara benzemektedir.

ATX anakartları ise kendi içerisinde pek çok çeşide ayrılmaktadır. Fakat en sık kullanılan standart ATX anakart modeli bilgisayar kullanıcıları tarafından en sık tercih edilen anakart çeşididir. Son olarak BTX anakartları sistemin güç yönetimi, işlemdi soğutma sistemi ve çeşitli donanım birimlerinin yerleşmesinde büyük değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu anakart üretiminin temel amacı çok ısınan parçaların çabuk soğumasıdır.

Anakart Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Anakart satın alınırken ilk olarak anakart boyutu belirlenmelidir. Bunun sebebi alınan anakartın kasanın içine sığmasıdır. Ayrıca her işlemci ve RAM'ler anakarta takılamaz. Bu nedenle alınan işlemci ve RAM'de anakart ile uyumlu olmalıdır.

Eğer grafik kalitesi gerektiren programlar kullanılmıyor ise alınan anakartın üzerindeki tümleşik ekran kartı yeterli olabilir. Fakat Autocad veya Adobe Photoshop gibi programlar kullanılıyor ise ekran kartının iyi olması gerekir. Kullanılan ekran kartının seçilen anakart tarafından destekleniyor olması oldukça önemlidir