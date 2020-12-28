Akü Şarj Cihazı modelleri - En ucuz ve kaliteli akü takviye cihazı ürünleri

Akü şarj cihazlarını pek çok etken etkileyebilir. Bu sebeple olur olmadık yerlerde aracınızın aküsü biterek sizi zor durumda bırakabilir. Arabanızda bir akü şarj cihazı olması böyle sıkıntılı durumlar ile karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Akü Şarj Cihazı Nedir?

Akü şarj cihazları akülerin doldurulmasını sağlamak için kullanılan cihazlardır. Akü Şarj cihazları içerisinde farklı programlar bulunur. Bu programlar ile akülerin dolumu en iyi şekilde sağlanabilmektedir.

Akü şarj cihazların genelde 8 ya da 9 tane program olur. Bu programların amacı akülerin en iyi şekilde doldurularak en yüksek performansın alınmasına yönelik hazırlanmıştır. Akülerin dolum işleminin sağlanması amacı ile yüksek bir akım uygulanmaktadır.

Akıllı şarj cihazları içerisinde bulunan optimum voltaj korunurken bunun yanında akımın düşmesi işlemi de sağlanmaktadır. Böylelikle akü kademeli bir şekilde tam dolum seviyesine kadar doldurulmaktadır. Akü şarj cihazları genelde akünün şarjı nasıl aldığını ve nasıl tuttuğunu analiz etmektedir. Böylece akünün en iyi şekilde şarj edilmesi sağlanmış olur. Akıllı akü şarj cihazları performansı düşmüş ve artık kullanılmayan akü cihazlarına sürekli bağlı kalarak onların da çalışmasını sağlamaktadır. Bu da büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Akü Şarj Cihazı Ne İşe Yarar?

Arabada yer alan ortalama bir akü kapasitesi 48 Amper civarında seyreder. Normal bir akü cihazı ise saatte yaklaşık 2 amper kadar şarj etme özelliğine sahiptir. Basit bir matematik işlemi ile görülmektedir ki 48 Amper kapasiteli aküyü doldurmak için 24 saat gibi bir zaman gerekmektedir.

Akü şarj cihazları saatte 2 ile 10 amper arasında doldurma kapasiteleri olanlar arasında değişiklik gösterir. Bir akü şarj cihazında şarj çıkışı ne kadar yüksek ise akü de o kadar hızlı bir şekilde şarj edilebilmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır. Bir akünün yüksek hızda şarj edilmesi akü plakalarında hasara neden olabilir. Bu sebeple akülerin hızlı bir şekilde şarj edilmesi pek tercih edilen bir durum değildir.

Akü şarj aletleri içerisinde transformatör ve redresör bulunur. Bunlar sayesinde alternatif akım kolay bir şekilde doğru akıma çevrilmektedir. Akü Şarj aletleri şebeke elektriğini aküye uygun bir akıma çevirir ve akülerin kolay bir şekilde şarj olmasına olanak sağlar.

Ömrünü tamamlamış aküler bazen hiçbir koşulda şarj olmaz. Böyle durumlarda şarj cihazları aküye 6 amperlik düşük atışlar gönderir ve şarj olmasını sağlar. Bunun için akü şarj cihazında yüksek ve düşük akım anahtarının olması gerekmektedir.

Akü Şarj Cihazı Nasıl Kullanılır?

Akülerin bir kısmında tek parçalı ve merkeze oturmuş bir tane akü kapağı vardır. Böyle durumlarda akünün şarj cihazına bağlamadan önce mutlaka elektrolit seviyesine bakılması gerekir. Eğer bir düşüklük varsa akü doldurulmaya başlamadan ilk önce bunun doldurulması gerekir.

Akü doldurma işlemine başlamadan önce akü kutuplarının iyi bir şekilde temizlenmesi lazımdır. Eğer araçta alternatör bulunuyorsa doldurma işleminden sonra bunun akü ile olan bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Çünkü özellikle eski tip olan alternatörler akü dolumu esnasında zarar görebilmektedir.

Aküde hücre kapakları bulunuyorsa havalandırma işleminin gerçekleştirilmesi adına bu kapaklarında çıkarılması gerekmektedir. Akü şarj aleti kelepçeleri akünün + ve - kutuplarına düzgün bir şekilde bağlanmalıdır.

Akü şarj cihazında bulunan gösterge ışığını kontrol ederek akünün dolup dolmadığını anlamak mümkündür. Akü şarj işlemlerinde genellikle şarj cihazları yüksek akım değeri gösterir. Ancak dolum işlemi devam ettikçe bu değerin düştüğü gözlenecektir.