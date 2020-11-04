Akü fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Akü modelleri ve tavsiyeleri

Motorlu araçların vazgeçilmez yapıları arasında akü gelmektedir. Sağlıklı bir şekilde, pek çok değişik özelliğe sahip vasıtaların çalışabilmesi konusunda akü kullanılır. Tabii akünün birçok değişik çeşit ve modeli bulunması ile beraber, farklı özellikleri de yer almaktadır.

Akü Nedir?

Akü genel olarak elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, ihtiyaç olduğu durumda elektrik enerjisi olarak destek sağlayan cihazdır. Daha genel bir anlatım ile araçlarda yer alan elektrik enerjisi kaynağı olarak da bilinir. Tüm motorlu araçlar için vazgeçilmez yapılar içerisinde yer alır.

Akü Ne İşe Yarar?

Akünün en önemli ilk görevi aracın çalışabilmesi adına elektrik akımı vermektir. Motor çalışırken aracın elektrik sistemine akım gönderilir. Böylece araç içerisindeki gerekli yapılar harekete geçmek suretiyle araç çalıştırılır. Aynı zamanda aracın içerisindeki pek çok farklı yapıyı koruyarak daha sağlıklı şekilde çalışmasına imkan verir.

Akü Nasıl Kullanılır?

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek depolayan ve sonra yeniden elektrik enerjisi olarak kullanım imkanı sağlayan aküler, kolay kullanım prensibine sahiptir. Seri bağlanmak suretiyle farklı voltaja sahip olan aküler, aracın ihtiyacı olan elektrik enerjisini sağlar. Bu doğrultuda uzmanlar eşliğinde araca yerleştirilen akü, motora gerekli elektrik enerjisini sağlar.

Akü Hangi Amaçla Kullanılır?

Özellikle araçların motorlarının çalışabilmesi için akü kullanılır. Marş motoruna elektrik akımı vermek suretiyle, aracın hem sıcak hem de soğuk havalarda rahatlıkla çalışmasına imkan verir. Bu doğrultuda alıcılara akım göndermek suretiyle, elektrik sisteminde voltaj ve amperaj dengelemesi gerçekleşir. Bu sayede yüksek devirde alternatör üreteceği voltaj kapsamında akü motorun çalışmasına imkan sağlar.

Akü Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım amaçlarına ve değerlendirilecek araçlara göre akü modelleri ve çeşitleri değişkenlik gösterir.

- Sulu akü

- Jel akü

- Start-stop akü

Özellikle içeriğindeki malzeme yapısı ve kullanım süresi ile sağladığı enerji kapsamında akü model ve çeşitleri farklılık yaratmaktadır. Genel olarak yukarıdaki akü çeşitleri amaca göre değerlendirilir ve kullanılır.

Akü Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akü satın alırken dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur.

- Akü kataloğundan yararlanmak gerekir.

- Akünün fiziksel kriterleri ön plana çıkarılmalıdır.

- Akü boyutlarına bakılmalıdır.

- Akünün sabitlenmesine destek veren çıkıntılara dikkat edilmelidir.

- Akü kutup başlarına dikkat edilmelidir.

- Akü markası önemlidir.

Bu gibi koşullara bakarak güvenli şekilde araçlar için akü satın alınabilir.