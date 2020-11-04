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Akıllı Saat fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli akıllı saat modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 01:48 | Son Güncelleme:

Birçok özelliği bünyesinde barındıran akıllı saatler her bütçeye uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Piyasadaki dijital saatlerin birçoğu led ışıklıdır. Ekranı sarı, mavi ve kırmızı başta olmak üzere farklı renklerde kullanılabilir. En ucuz ve en kaliteli akıllı saat modelleri nelerdir? Sizin için listeledik.

Günümüzde en çok tercih edilen saatlerin başında akıllı saatler geliyor. Bunun en büyük nedeni, dijital saatlerin çok amaçlı kullanımlar için ideal olmasıdır. Bilgisayar teknolojisiyle üretilen akıllı saatler, takvim, alarm ve kronometre dışında farklı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

 Akıllı Saat Nedir?

 Yeni nesil teknolojiyle imal edilmiş olan saat modellerine akıllı saat denir. Müşterilerin birçok ihtiyacını karşılayan bu ürünler, taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanılarak da satın alınabilir.

 Akıllı Saat Ne İşe Yarar?

 Akıllı saatler fonksiyonel özellikleri sayesinde farklı amaçlar için kullanılabilir. Kullanıcılar telefon görüşmelerini bu saatlerden yapabilir, gelen mesajları da saatin ekranına bakarak okuyabilir. Apn ayarlarına girerek internete bağlanmak da mümkün.

 Akıllı Saat Nasıl Kullanılır?

 Akıllı saatler USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak şarj edilebilir. Saati ayarlamak içinse menüye girmek yeterli. Yeni nesil dokunmatik saatler için özel olarak üretilmiş sim kartlar var. Bu sim kartı kullananlar, telefon bağlantısı olmadan da görüşme yapabilir ve internete girebilir.

 Akıllı Saat Ne Amaçla Kullanılır?  

 Nabız ölçmek için de kullanılabilen akıllı saatler aynı zamanda alarm kurmak ve ajanda oluşturmak için de kullanılıyor. Ek olarak bluetooth kulaklıklar ile şarkı dinlemek de mümkün. Akıllı saat kullananlar spor yaparken adımlarını sayabilir ve çeşitli internet uygulamalarını indirip kullanabilir.

 Akıllı Saat Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Alüminyum kasa ve led ekran göstergeli akıllı saatler hem ekonomik hem de dayanıklı olduğu için tercih edilen modellerin başında geliyor. Diğer akıllı saat modelleri ve çeşitleri ise şunlardır:

 Paslanmaz çelik akıllı saatler

 Sim kartlı akıllı saatler

 Mavi, yeşil, sarı gibi renklere ev sahipliği yapan akıllı çocuk saatleri

 Led ışıklı dokunmatik saatler

 Akıllı Saat Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Piyasada orijinal görünümlü imitasyon akıllı saatler de mevcuttur. Bu ürünler orijinal olanlara göre çok daha ucuzdur. Ancak sık sık bozuldukları için uzun ömürlü kullanımlar için ideal değildir. Bu nedenle dijital saat alırken orijinal olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bunun dışında saatlerin özelliklerini ve garanti sürelerini öğrenmekte fayda var.

 İnternetten de satın alınabilen akıllı saatlerde fiyat karşılaştırması yapılabilir. Bu sayede aynı ürün çok daha ucuza satın alınabilir.

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