Akıllı Bileklik fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli akıllı bileklik modelleri ve tavsiyeleri

Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan sonra ülkemizde de kullanılmaya başlanan akıllı bileklikler birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Akıllı bileklikleri kullanarak uyku düzeni takibi yapabilen kişiler, gün içerisindeki planlarını da bu teknolojik ürünleri kullanarak yapabiliyor.

Akıllı Bileklik Nedir?

Akıllı bileklik, yüksek teknoloji desteğiyle üretilmiş, bataryalı bir bileklik türüdür. Dünyadaki ilk akıllı bileklik prototipi 1994 yılında üretilse de 2010 yılından geliştirilip günümüzdeki halini aldı.

Akıllı Bileklik Ne İşe Yarar?

Kalp atışlarını ölçen akıllı bileklik modelleri, buna göre kaç saat hafif kaç saat derin uykuda olduğunuzu gösterir. Her saatte bulunan alarm ve kronometre gibi standart özellikler akıllı bilekliklerde bulunuyor. Ancak saatlerden farklı olarak alarmı titreşimli ve ışıklı kurmak mümkündür.

Akıllı bileklikleri telefonuna bağlayan kullanıcılar gelen aramaları bileklikle yanıtlayabilir ve geri çevirebilir. Sosyal medya hesaplarına gelen bildirimler de aynı şekilde bu dijital ürünler üzerinden takip edilebilir.

Akıllı Bileklik Nasıl Kullanılır?

Akıllı bileklikler 1 metreye kadar su geçirmez. Bu nedenle riske girmeyip duşa ve havuza girerken bilekliklerin çıkarılması tavsiye edilmektedir. Bilekliklerin markasına ve kalitesine göre şarj süreleri farklılık gösterebilir. Piyasadaki en ucuz modellerin bataryaları 12 saat şarj ediliyor ve şarjı 1 ay dayanıyor. Daha üst modellerin şarkı ise 60 - 70 gün kadar dayanmaktadır.

Akıllı Bileklik Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- OLED Ekranlı Akıllı Bileklikler:

Onlarca farklı özelliği tek bir bileklikte toplayan bu ürünler, aynı zamanda en pahalı akıllı bileklik modellerinin başında geliyor. En önemli özelliklerinden biri ise 3 metreye kadar su geçirmiyor olması. Fonksiyonel özellikleri ile dünya genelinde, alıcıların ilgisi çeken bu bileklikler 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanılarak satın alınabilir.

2- Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik Modelleri:

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu bileklikler, diğer modellerden farklı olarak tansiyon ölçebiliyor. Bununla birlikte bilekliğin ekranında yer alan simgelere bakarak mesaj ve kamera kontrolü yapmak da mümkün.

Akıllı Bileklik Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akıllı bileklikler arasında tercih yaparken ihtiyaçlar ön planda tutulmalıdır. Örneğin sadece adım saymak ve nabız ölçmek için bir akıllı bilekliğe ihtiyaç duyuyorsanız en düşük modellerden birini alabilirsiniz. Çünkü bilekliklerin tamamında bu özellikler yer alıyor.