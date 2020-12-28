8K Tv modelleri - Ultra Hd görüntü kalitesi sunan 8K TV'ler

Yüksek çözünürlüklü ve en on teknoloji olan 8K TV'ler bizlere canlı görüntüler ve rangarenk ekranlar sunuyor.

8K TV Nedir?

8K TV'nin ne olduğunu daha iyi anlamak için öncelikle çözünürlük ve görüntü kalitesi konusunda daha detaylı bilgiye sahip olmak gerekir. Bir televizyonun görüntü kalitesi ekranın çözünürlüğüne göre değişir. Çözünürlük ne kadar büyükse biz de görüntüleri o kadar gerçekçi ve kaliteli bir şekilde görürüz.

Çözünürlük denilen şey ise ekrandaki piksel sayısı olarak geçmektedir. Mesela 4K bir TV'nin çözünürlüğü 3840 x 2160 piksel olarak tanımlanır. En son teknoloji 8K bir TV'de ise 7680x4320 piksel çözünürlük bulunur. Yani 8K bir TV'nin toplamda sunduğu piksel sayısı 33.177.600 olarak karşımıza çıkar. Bu da daha geniş ekranlar ve çok daha canlı görüntüler anlamına gelmektedir.

8K TV Ne İşe Yarar?

8K bir TV bizlere mümkün olan en gerçekçi çözünürlüğü sunan son teknoloji TV'ler olarak anılmaktadır. 8K TV'lerin sahip olduğu ekstra pikseller Ultra HD kalitesinde bir görüntü sunuyor. Bizim kullanmaya alışmış olduğumuz Full HD 1080p görüntü sağlayan TV'ler 2 megapiksel kalitesinde bir görüntü sunarken, 4K TV'lerde bu kalite 8 megapiksele çıkmaktadır. Bunun çok daha kalitelisi olan 8K TV'ler ise tam 33 megapiksel görüntü sunarak çok daha geniş ekranlarla ve canlı renklerle karşımıza çıkıyor.

En Kaliteli 8K TV Modellerinin Özellikleri Nelerdir?

8K TV üretiminde öne çıkan iki tane firma bulunuyor. Bunlardan biri LG diğeri ise Samsung. İkisi de teknoloji öncüsü olan bu markaların pek çok 8K çözünürlük sunan TV modelleri bulunuyor.

Son teknoloji harikası 8K TV modelleri benzersiz özellikleri ve kaliteli ses ve görüntü özellikleri ile çığır açıyorlar. 8K TV modellerinin özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yüksek çözünürlük kalitesi

- Çok gerçekçi görüntüler

- Capcanlı renkler

- Ultra HD ekran

- İnternet bağlantısı

- Kaliteli ses ve görüntü

- 7680 x 4320 piksel ekran

8K TV İçerikleri Nerede Üretiliyor?

8K TV'lerin kullanılmaları için öncelikle 8K çözünürlükte içeriklerin oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde 8K TV'lerin maksimum potansiyelinden faydalanmak mümkün olmaz. 8K içerik olmadan kullanılan bir 8K TV en fazla 4K çözünürlük sunar. Bu nedenle de 8K TV'nin özelliğinden faydalanmak mümkün olmaz.

8K TV'ler için özel olarak üretilmiş 8K çözünürlüğe sahip içerik üreten yerler arasında ilk sırayı Hollywood alıyor. Hollywood yapımcılarının film çekerken kullandıkları RED Weapon 8K markalı kamera 8K görüntü almakta ve uzun metrajlı filmlerde kullanılıyor. Diğer bir 8K üretici kaynağı Tokyo Olimpiyatları için 8K görüntü üretecek olan Japonya olacak. Üçüncü bir kaynak ise 8K çözünürlük kalitesine sahip kamerası olan cep telefonları ile çekilmiş görüntüler olacak.

8K TV İçerikleri Ne Zaman Yaygınlaşacak?

8K TV'ler yüksek çözünürlüğe sahip görüntü sundukları için 8K çözünürlükle üretilen film ve içeriklerin yüksek maliyetli kamera ve ekipmanlarla çekilmesi gerekmektedir. Maliyetin yanı sıra yüksek performanslı bilgisayar gücü de isteyen bu ürünlerde teknolojinin en gelişmiş hali karşımıza çıkıyor. Bu da 8K TV içerik üreticilerini sınırlı bir hale getirmektedir. Günlük televizyon programlarının ve dizilerinin 8K çözünürlük seviyesine ulaşması için ise biraz daha zaman geçmesi gerekmektedir.