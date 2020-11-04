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Haberler >Alışveriş >Elektronik & Bilgisayar >3D Yazıcı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli 3D Yazıcı modelleri ve tavsiyeleri

3D Yazıcı fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli 3D Yazıcı modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 01:40 | Son Güncelleme:

3D yazıcı modelleri 1984 yılında çıkmıştır. Bu bir şirketin kurulmasıyla başlamıştır ve sonrasında ise 90’lı yıllarda bu teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemiştir. 2007 yılında ise 3D yazıcılar renkli bir forma girerek daha da gelişmiştir. Bu sistem az maliyetli bir şekilde, ürünleri katı bir forma girmesine yardımcı olmaktadır. İşte, tüm detaylar.

Sanal bir şekilde tasarlanmış olan ürünlerin, 3 boyutlu bir şekilde gerçek hale dönmesine yardımcı olan ürünlere 3D yazıcı denilmektedir.

 3D Yazıcı Nedir?

 Sanal bir ortamda hazırlanmış, üç boyutlu nesnelerin katı forma gelmesine yardımcı olan makinelere 3 boyutlu yazıcı denilmektedir. Üç boyutlu yazıcılar baskı teknolojisi sayesinde, tasarlanan veya ihtiyaç duyulan bir aleti basabilir. Bununla beraber 3D baskı teknolojisi sayesinde taradığınız bir nesnenin çıktısını alabilirsiniz. Aynı zamanda da çizilen bir tasarımı, üç boyutlu bir hale getirebilirsiniz. Bu ürünü kendiniz oluşturabilirsiniz veya dilediğiniz başka ürünleri hazırlayabilirsiniz.

 3D Yazıcı Ne İşe Yarar?

 Sanal ortamda tasarlanmış ürünleri, 3D yazıcı ile normal bir nesne formuna getirebilirsiniz. Üç boyutlu yazıcılar bilgisayar destekli yazılım sistemleri üzerinden veya 3B tasarım diyagramları üzerinden ürünler oluşturulmaktadır. 3D yazıcı sistemleri, özellikle sürekli temin edilemeyecek ürünleri hazırlamak için kullanılabilir. Bununla beraber bu sistemler, maliyeti düşürmek içinde tercih edilebilir. Bu makine sistemleri tasarımcılar, bilim insanları ve mühendisleri için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 3D Yazıcı Nasıl Kullanılır?

 3D yazıcı sistemleri üç farklı mantık sistemiyle çalışmaktadır. Bu sistemde plastiği eriterek, hazırlanması istenilen model oluşturulmaktadır. 3D yazıcı sistemlerinin çalışma prensibi şu şekildedir;

Modelleme

3D Baskı

Model Temizleme

Modelleme kullanıcının, yapmak istediği modeli hazırlamasını sağlamaktadır. Bu modeli isterseniz çizebilir veya hazır olarak alabilirsiniz. Sonrasında ise STL formatı hazırlanarak, baskının ilk ana aşaması oluşturulmaktadır. 3D baskı işlemi ise obje katmanlar halinde serilerek hazırlanmaktadır. Bu sistemler plastik eritme, laser sintering ve benzeri farklı sistemler ile yapılabilir. Son aşama olan model temizleme sistemi 3D baskı ile yapılan ürünün üzerinde bulunan hataları yok etmektedir.

 3D Yazıcı Nasıl Kullanılır?

 3D yazıcı sistemleri, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle parça desteği ve nesne desteği içinde bu yazıcı sistemleri tercih edilmektedir. 3D yazıcı sistemlerinin kullanım alanları ise şu şekildedir;

Diş hekimliğinde ve çalışma alanlarında.

Gözlük ve tasarımlarında.

Mimari modellerde ve maketlerde.

Protez sistemlerinde.

Film endüstrisi dalında.

Tasarım alanlarında.

Bilim alanında da bu ürün kullanılmaktadır.

3D Yazıcı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Günümüzde yaygın olarak kullanılan belirli yazıcı modelleri bulunmaktadır. 3 boyutlu yazıcı sistemleri katmanlı imalat üretme tekniğine sahiptir. 3D yazıcı modelleri ve çeşitleri ise şu şekildedir;

SLA

Dijital Işık İşleme

Birleştirmeli Yığma ile Modelleme

Seçici Lazer Sinterleme 

Etiketler: 3D Yazıcı fiyatları , içerikhaber

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