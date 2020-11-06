1 Tb Harddisk fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli 1 Tb harddisk çeşitleri ve tavsiyeleri

Hard disk, İngilizce dilinden Türkçemize geçmiştir. Basit tanımı ile saklama birimi olarak açıklanmaktadır.

Hard Disk Nedir? Ne İşe Yarar?

Verilerin daima kalıcı bir biçimde saklanmasını sağlayan teknolojik bir üründür. Sabit bir biçimde bulunan disk, dönmekte olan mile sıralanan parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar metal ya da plastik olup üzeri manyetik tabaka ile dizayn edilmiştir. Bilgisayar içinde kayıt edilen veriler bu manyetik tabakalara kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir. Hard disk farklı boyutlarda bulunmaktadır. Küçük, orta ya da büyük şekilde tercihe göre her boyutta bulunmaktadır. Dönüş hızı, erişim hızı ve veri aktarım hızı hard disk için en önemli etkenlerdir.

Hard Disk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Depolama kapasitesi yüksek har diskler seçilmelidir.

- Disk Dönme hızına bakılması gerekir.

- Garanti belgesi ve servis desteğine önem verilmelidir.

- Dahili veri transferlerine dikkat edilmelidir.

- Bağlantı türleri mutlaka gözden geçirilmelidir.

- İhtiyacınıza uygun hard disk seçmeniz gerekir.

- Kapasite durumuna bakılmalıdır.

- Usb destekli olması gerekir.

- Fiyat karşılaştırması yaparak satın alma işlemi sağlanmalıdır.

- E - sata özelliği bulunmalıdır.

- Firewire bağlantı desteği olmalıdır.

- Okuma yazma değerlerine bakılmalıdır.

- Her hard disk bilgisayara uyumlu değildir. Bunun için kontrol edilerek alınmalıdır.

1 TB Hard Disk Fiyatları Nelerdir? En İyi Ucuz Ve Kaliteli 1 TB Hard Disk Çeşitleri Ve Tavsiyeleri

Hard disk fiyatları; Kapasite, kalite, firma, marka, özellik bakımından farklılık gösterebilmektedir. Genellikle önerilen 1 TB hard disk modelleridir. Birçok veriyi bu hard diskinize yer sıkıntısı olmadan kaydedip kullanım sağlayabilirsiniz. Hard disk çeşitleri ise ata, scsı, sata ve patadır. En çok kullanılmakta olan yüksek teknolojili sata çeşididir.

Hard Disk Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

- Bilgisayara montajı yapılırken çok dikkat edilmelidir.

- Bağlantı gerçekleştirilirken kırmızı bağlantı uçları birbirlerine doğru dönük olması gerekir.

- Hard disk sabit bir şekilde tutulmalıdır.

- Hard disk içinde bulunan parçalara dokunulmaması önerilir.

- Herhangi bir darbeye karşı korunma sağlanmalıdır.

- Vidaların sıkılığı kontrol edilmelidir.