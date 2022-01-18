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HABERLERAlışveriş Haberleri

2021’in oyuncak trendleri açıklandı: Figürler ve kutu oyunları zirvede

#Hepsiburada#Alışveriş#E-Ticaret
2021’in oyuncak trendleri açıklandı: Figürler ve kutu oyunları zirvede

2021’de oyuncak alışverişlerinde dikkat çeken tüketici eğilimleri açıklandı. Verilere göre kullanıcılar, 2021’de daha çok bahçe ve sokak oyuncaklarını tercih etmeye başladılar.

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Hepsiburada’nın 2021 yılı verilerine göre, oyuncak kategorisinde en çok ilgiyi sırasıyla figür oyuncaklar, parçalı setler, kutu oyunları, su aktivite ürünleri ve bebek oyuncakları gördü. Geçtiğimiz yıl boyunca 150 binin üzerinde oyun ve oyuncağın uygun fiyatlarla satışa sunulduğu platformda, yılbaşı öncesi kasım ayı en yoğun alışveriş yapılan ay olarak öne çıktı. En çok alışveriş yapan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. 

İşte oyuncakta en çok arananlar

Platformda oyuncak kategorisinde 2021 boyunca en çok ‘Lego, Barbie ve LOL bebek’ kelimeleri aranırken, listenin devamında ‘pelüş ayı, oyuncak mutfak seti, scooter, Nerf, uzaktan kumandalı araba, oyun çadırı ve akülü araba’ aramaları yer aldı.

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Gerek dijital yayın platformlarındaki artış ve film/dizi/oyun içeriklerine erişim kolaylığı, gerekse farklı süper kahraman serilerinin sinemalarda 2021’de art arda vizyona girmesinin, figür ve karakter oyuncaklarına ilgiyi artırdığı da görüldü. Söz konusu platformdan 2021 boyunca 366 binden fazla figür oyuncak satışı gerçekleşirken, yine hayal gücüne yönelik oyunlarda çocukların tercih ettiği kumandasız arabalar kategorisindeki satışlarda da bir önceki yıla kıyasla %51 arttı. 

Platform üzerinden geçen yıl yapılan oyuncak alışverişlerinde yapboz, puzzle ve puzzle aksesuarları gibi ev oyuncaklarına talep dikkat çekerken, 2021 yılında ise açık hava aktivitesi olarak öne çıkan ve fiziksel hareketliliği destekleyen çocuk scooterları ve bisiklet talebinde %33 artış gerçekleşti. 

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#Hepsiburada#Alışveriş#E-Ticaret

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