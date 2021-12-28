2021’in en çok satan kitaplarını açıklandı

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Kategori olarak bakıldığında bu yılın en çok satılan kitap kategorilerini sırasıyla çocuk, eğitim, edebiyat, kişisel gelişim ve psikoloji ile araştırma-inceleme alanlarındaki eserler oluşturdu.

2021’in en çok tercih edilen kitabı Doğan Cüceloğlu’ndan

2021 yılında en çok tercih edilen kitaplarda ilk sırayı 2021 yılında kaybettiğimiz değerli Akademisyen, Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu’nun ‘Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler’ kitabı aldı.

Onu sırasıyla şu eserler izledi: ‘Balıkçı ve Oğlu/Zülfü Livaneli’, ‘Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım/David Bedford’, ‘Hayvan Çiftliği/George Orwell’, ‘Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever/Esra Ezmeci’, ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi/Ahmet Ümit’, ‘Simyacı/Paulo Coelho’, ‘Şeker Portakalı/Jose Mauro de Vasconcelos’, ‘Ne İçin Varsan Onun İçin Yaşa/Hikmet Anıl Öztekin’ ve 10’uncu en çok satan ‘Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar/Miraç Çağrı Aktaş’.

En çok çocuklar kitap okudu

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Çocuk kitaplarında en çok satan kitap, David Bedford’un ‘Köpük İle Pıtır - İlk Okuma Kitaplarım’ adlı eseri oldu. En çok satan çocuk kitaplarında ikinci sırayı ise, Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan ‘Büyük Sorular Kitabım (Ciltli)’ aldı. Efsanevi yazar Antonie de Saint-Exupery’nin, tüm dünyada tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarının başında gelen büyüleyici kitabı ‘Küçük Prens’, en çok alınan üçüncü çocuk kitabıydı.

‘Yılın en çok satanları’nda kategori bazında ikinciliği ise eğitim alanındaki kitaplar aldı. Türkiye’deki TYT, ALES, KPSS gibi sınavlara yönelik bu kitaplarda en çok satılan 3 eser de sırasıyla ‘Pegem Akademi KPSS 2022 ALES DGS Ezberbozan Paragraf Soru Bankası’, ‘Full Matematik Yayınları TYT - AYT Matematik Denemeleri’ ve ‘Full Matematik Yayınları TYT - AYT Matematik Denemeleri’ oldu.

Zülfü Livaneli edebiyatın en sevilen ismi

‘En çok satan kitaplar’da edebiyat alanında ise kitapseverlerin favorisi Türkiye’nin usta kalemlerinden Zülfü Livaneli’ydi. Livaneli’nin son eseri ‘Balıkçı ve Oğlu’, edebiyat alanında en çok satan kitaptı. Dünyaca ünlü kült yazar Gerorge Orwell’in en önemli eserlerinden ‘Hayvan Çiftliği’nin ikinci sırayı aldığı edebiyat alanında ‘en çok satanlar’ listesinin üçüncüsü ise Türkiye’nin polisiye eserlerdeki tartışmasız ustası Ahmet Ümit’in imzasını taşıyan ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ydi.

2021 yılında ‘en çok alınan’ kitaplarda, kişisel gelişim ve psikoloji alanlarındaki eserler ise 4’üncü sıradan ‘en çok satan ilk 5 kategori’ arasına girdi. En çok satan eser, kişisel gelişimde Türkiye’nin uzman ve usta kalemi Doğan Cüceloğlu’nun ‘Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler’ adlı kitabı oldu. Cüceloğlu’nu, bu kategorideki iki eseriyle yine uzman kalem Esra Ezmeci izledi. Ezmeci’nin ‘Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever’ ve ‘İz Bıraktığın Kadar Varsın’ adlı iki eseri, bu alanda en çok alınan 2 ve 3’üncü kitaplar oldular.

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Konu araştırma olunca “Sevmek Yetmez”

Araştırma-inceleme kitapları, 2021’de en çok alınan kitaplar arasına 5’inci sıradan girdiler. Bu alanda, Nancy Samalin ve Martha Moraghan Jablow’un ortaklaşa kaleme aldıkları ‘Sevmek Yetmez’ adlı eser, en çok satan araştırma-inceleme kitabıydı. Bu eseri yine bir yabancı yazar, Dana Suskind’in kitabı ‘Otuz Milyon Kelime’ izledi. Araştırma-inceleme alanında en çok satan 3’üncü yazar ise, ‘Parsel Parsel’ adlı kitabıyla Murat Ağırel oldu.

2021 yılında en çok satan yayınevleri de şöyle sıralandı:

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Eğitim kitaplarında: Benim Hocam Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık, Tonguç Akademi, Yargı Yayınevi ve Hız Yayınları.

Çocuk kitaplarında: İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Egmont Yayıncılık, Timaş ve Can Çocuk Yayınları.

Edebiyat Kitaplarında: Destek Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kitap ve İndigo Kitap.