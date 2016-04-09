Alışılmadık olaylar, keşifler hafta sonu

Öğle sonrasında ise, ikili durumlar kararsızlıklara neden olabilir, isteksizlik, halsizlik, uykusuzluk veya belirsizlikler hareketi zorlaştırabilir. Uranüs’ün konumu ise, bir haftadır yazdığımız gibi yine, tahmin edilmesi zor gelişmeleri, ani durumları, beklenmedik olayları, ama belki de sürprizleri ön plana çıkartabilir önümüzdeki hafta boyunca. Konu Uranüs olunca nasıl hareket edeceğini bilemediğimiz bir enerji açığa çıkıyor. Yenilikler, yenilikçi fikirler veya sürprizler olabileceği gibi, kontrol edilmesi zor durumlarda temkinli davranmanın faydası görülebilir veya aşırılıklardan ve riskli hareketlerden kaçınmakta fayda vardır. Bilimsel alanda, teknoloji başlıklı konularda veya humanizm başlıklı olaylarda, önemli adımların atılabileceği, keşif ve buluşlara açık günlerdeyiz. Bizler de, kendi hayatlarımızda tesadüfen veya yanlışlıkla yeni şeyler keşfedebilir veya deneyebiliriz.