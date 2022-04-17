ALES nasıldı? 2022 ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES sınavındaki Othello Sendromu sorusu sosyal medyanın gündeminde!

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ALES sınavı nasıldı? sorusu 17 Nisan'da gerçekleşen sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ALES/1 olarak da bilinen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleşti. Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylar tam 2,5 saat ter döktü. Her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanların (SP) hesaplanacağı sınavın ardından zor sorular Twitter gündeminde adaylar tarafından da eleştirildi.

ALES 2022 YORUMLARI

-Türkçe niyetine felsefe sorusu gibi sorular mı dersiniz, hepsini birleştirsen roman olacak paragraflar mı dersiniz, birbirine benzeyen beş şık arasında kalmak mı dersiniz, aşk, kıskançlık, ihtiras ile ilgili sorular mu dersiniz ne ararsan vardı bu sınavda #ales2022

-Türkçe de şıklar sadece kendi arasında değil başka soruların şıklarıyla da aynıydı #ales2022

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-#Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum.

-Neredeyse kendim şık oluşturup işaretleyecektim o ne biçim sorulardı . Derdin neydi aaa dayıcımmm #ales2022

-Allah rızası için şu soruları doğru düzgün hazırlayın ya böyle bilgi mi ölçülür #ales2022

-Othello Sendromu neğmiş öyle yaa.. Düşman başına.. #ales2022

-ALES Türkçe sorularını çözerken beynim ne yapıyordu çok merak ediyorum , keşke bana biraz yardımcı olsaydı . #ales2022

-Othello Sendrom’lu toksik ilişki… Allahım nasip etme #ales2022

-Paragrafı 5 şık için 5 kez okumuşumdur #ales2022

-Othello sendromu nasıl tanıdık geldi biz bu sınavların hepsini hayatı yaşayarak öğrendik #ales2022

-Abi o hiç Othello Sendromu sorusunda dalıp gitmemiş ki nerden bilsin... #ales2022

-Ales sınavı zor derlerdi de inanmazdım. #ales2022

-Othello Sendromu sorusunda cevresindeki ilişkileri sorgulamayan yoktu bence #ales2022

-Sınavda matematik olmasa da olurmuş #ales2022

-Doktora başvurusu için Ales puanını yükselteyim dedim. Sözel sorularını görünce neye uğradığımı şaşırdım. #ales2022

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-Türkçe sorularında Türkçe bilip bilmediğimi sorguladım #ales2022

-#ales2022 bence soru konuları çok iyiydi… Mantık sorularıyla ilgili hiçbir sözüm yok 😒 #OthelloSendromu

-normalde sadece matematik yetişmezdi şimdi türkçe de yetişmedi her seferinde beynim geriye gidiyor galiba #ales2022