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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Akşam saatleri daha verimli

    Akşam saatleri daha verimli

    Niobe
    16.08.2016 - 09:58 | Son Güncelleme:

    Gece saatleri bazılarımız için huzursuz geçmiş olabilir, ama sabah saatlerine doğru daha iyi hissediyoruz.

    Yine de 15.00’ a kadar, bazı işlerde istediğimiz gibi ilerleyemeyebilir, aksilikler, belirsizlikler veya halsizlik nedeniyle ne yapacağımıza karar veremeyebiliriz. Seyahatler esnasında da olası aksiliklere karşı B planlarına sahip olmak faydalı olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinden itibaren ise, hızlanıyoruz, aklımız ve bedenimiz daha hızlı çalışıyor. Birkaç gün için, yepyeni planlar, işler, fikirler veya bakış açıları yenilenmemizi sağlıyor. Bazı sıkıntılara rağmen olumlu anlamda şaşırtıcı olaylara açığız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: Niobe Aslı Temel , niobe burç yorumları

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