Akşam saatleri daha verimli

Yine de 15.00’ a kadar, bazı işlerde istediğimiz gibi ilerleyemeyebilir, aksilikler, belirsizlikler veya halsizlik nedeniyle ne yapacağımıza karar veremeyebiliriz. Seyahatler esnasında da olası aksiliklere karşı B planlarına sahip olmak faydalı olacaktır. Akşamın ilerleyen saatlerinden itibaren ise, hızlanıyoruz, aklımız ve bedenimiz daha hızlı çalışıyor. Birkaç gün için, yepyeni planlar, işler, fikirler veya bakış açıları yenilenmemizi sağlıyor. Bazı sıkıntılara rağmen olumlu anlamda şaşırtıcı olaylara açığız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel