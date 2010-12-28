Akrep burcunu 2011 yÄ±lÄ±nda neler bekliyor

15 TEMMUZ-JÃœPÄ°TER/SATÃœRNÂ Â Â Â Â



BaÅŸka dÃ¶nemlere karÅŸÄ±t bu dÃ¶nemde sakin ve huzurlu olma eÄŸilimindesiniz. Gereken sorumluluÄŸu alabilirsiniz, sabÄ±r ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k sizi, amacÄ±nÄ±zÄ± takibetmeye yetecektir. Ä°yi sonuÃ§lar almanÄ±z iÃ§in detaycÄ± ve sistemli olmanÄ±z yararlÄ± olacaktÄ±r. Temmuz ayÄ± tÃ¼m gayrimenkul iÅŸleri iÃ§in yani alÄ±m satÄ±m iÃ§in olumli bir sÃ¼reÃ§. YanlÄ±z bu aÃ§Ä± kendinizi yalnÄ±zlÄ±kta daha rahat hissedeceÄŸinizi de gÃ¶sterir. EÄŸer birden fazla konuyla ilgileniyorsanÄ±z bu dÃ¶nemde birisi Ã¶ncelik kazanacak ve konunun Ã¼stÃ¼ne disiplinli olarak yÃ¶nelerek baÅŸarÄ± saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. Fiziksel hastalÄ±klarda, finansal zorluklarda veya diÄŸer sorunlarda rahatlamak ve destek almak iÃ§in gereken gÃ¼cÃ¼ eÅŸinizden alabilirsiniz.



10 EKÄ°M VENÃœS AKREP BURCUâ€™NDA



Bu oluÅŸum ilginÃ§tir Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸk gezegeni VenÃ¼s, seks simgesi Akrepâ€™teyse Ã¶ncelikle seks yaÅŸamÄ±nÄ±z pozitif yÃ¶nde etkilenebilir yani dÃ¼ÅŸkÃ¼nlek artar hatta tatminsizlikler gÃ¶rÃ¼lebilir. YÃ¼ksek dÃ¼zeyde duyarlÄ±lÄ±k, yoÄŸun heyecanlar, gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ oluÅŸacaktÄ±r elbette ki bu sÄ±rada ciddi kÄ±skanÃ§lÄ±k nÃ¶betleri de gÃ¶rÃ¼lecektir. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n nedeni sÃ¶z konusu yÃ¼ksek dÃ¼zeydeki duyarlÄ±lÄ±ktÄ±r. Ã–te yandan bu ortamda eÄŸer bÃ¼yÃ¼k iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±yorsanÄ±z, Ã¶zellikle ortaklÄ±klar varsa Ã¼stteki etkiler buralara da yansÄ±yacak ve sorun oluÅŸturabilecektir. Kontrolu elde tutmak isteyeceksiniz. Sosyal iÃ§gÃ¼dÃ¼leriniz kesin, direkt ve amaca yÃ¶neliktir.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu zorluklarÄ±n ilacÄ± doÄŸal olarak daha evcil olmak ve sanat tÃ¼rÃ¼ hobilere aÄŸÄ±rlÄ±k vermektir yani kafanÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmalÄ±sÄ±nÄ±z.



12-14 EKÄ°M-VENÃœS/GÃœNEÅž



YukarÄ±daki etkileri hem yumuÅŸatacak hem de sizi rahatlatacak bir yan etki. Pozitf etkiler getirir, sÄ±cakkalplilik, sevimlilik ve cÃ¶mertlik verir. Sanata yÃ¶nelik eÄŸilimleri destekler ve gÃ¼Ã§lendirir. Sevme ve sevilme duygusu artacaktÄ±r. Bir yandan ise zaman zaman savurganlÄ±k, uyumsuzluk gÃ¶rÃ¼lebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Gereksiz harcamalardan kaÃ§Ä±nÄ±n.



14 EKÄ°M MERKÃœR BURCUNUZDA



Yine aynÄ± dÃ¶nemde MerkÃ¼r de doÄŸal olarak burcunuza geliyor. Bu dÃ¶nem sezgilerinizin cok gÃ¼Ã§ kazanacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem olacak. Zor sorunlarÄ± pratik yÃ¶ntemlerle daha kolay Ã§Ã¶zebileceksiniz. Burcunuzun karakteristik Ã¶zellikleri daha Ã§ok ortaya Ã§Ä±kacak, Ã¶zellikle doÄŸru zamanda doÄŸru tahmini yapma konusunda. DÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz duygularÄ±nÄ±zdan etkilenmez aksine dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz duygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± keskinleÅŸtirir. Bildiklerinizi deÄŸil yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶nemsetebilme gÃ¼cÃ¼nÃ¼z vardÄ±r. AyrÄ±ca atÄ±lgan ve de kuÅŸkucusunuz hatta bazen entrikacÄ± dahi olabilirsiniz. MerkÃ¼r burada gizli iÅŸlere ve komplolara zemin oluÅŸturur.



ASTRO REÃ‡ETE: Zihinsel esnekliÄŸinizi geliÅŸtirin yani Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi aÃ§Ä±klamakta isteksiz olmayÄ±n.



15 EKÄ°M-VENÃœS/JÃœPÄ°TER



GÃ¼Ã§lÃ¼ bir etki daha. Ã–nemliÂ ve ciddi bir dÃ¶nem. Daha kolay bir yaÅŸam iÃ§in olasÄ±lÄ±klarÄ± daha net gÃ¶rebileceksiniz. Bu on gÃ¼n iÃ§ersinde, kendinizi Ã§ok fazla Ã¶nemseyecek ve daha katÄ± davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde olacaksÄ±nÄ±z. HiÃ§ hata yapmayacaÄŸÄ±nÄ±za inanacaÄŸÄ±nÄ±zdan, Ã¶nÃ¼nÃ¼zde duranÂ herkesi ezmeye kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. Bu etki aÅŸk yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± renklendirebilir,sÄ±k sÄ±k aÅŸÄ±k olduÄŸunuzu sanacaksÄ±nÄ±z ama kÄ±sa zamanda doÄŸruyu gÃ¶receksiniz. VenÃ¼s/JÃ¼piter iliÅŸkisinde iÅŸ ortaklÄ±klarÄ±na girmeyin.



ASTRO REÃ‡ETE: 19 Ekim gÃ¼nÃ¼, Ã¶ÄŸleden sonraya Ã§ok dikkat edin ve o gÃ¼n kesin olarak olaylardan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n...



16 EKÄ°M-MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



Normalin dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem. Ã‡ok konuÅŸmaktan, abartÄ±lanrdan ve boÅŸboÄŸazlÄ±ktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Buna karÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz temelde verimlidir Ã¶nemli olan nerede ne zaman kullanacaÄŸÄ±nÄ±zdÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: ZayÄ±f kararlar vermeyin, emin olun.



24 EKÄ°M GÃœNEÅž BURCUNUZDA 9-12 KASIM-GÃœNEÅž/VENÃœS



12-14 Ekim etkisinin hemen hemen tekrarÄ±. YanÄ±sÄ±ra Ã§ekiciliÄŸiniz artacak ve bunun farkÄ±nda olmanÄ±z heveslerinizi dÃ¼rtecektir. Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size aÅŸkta kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸarÄ±lar getirebilir veya sizi seven birisinden kÃ¼Ã§Ã¼k hediyeler alabilirsiniz. Ama aÅŸk yaÅŸamÄ±nÄ±zda heveslerinize hakim olamÄ±yorsunuz. Genel iliÅŸkilerinizde uyumsuzluklar gÃ¶zlenebilir, sosyal olarak kendinizi yeterince ifade edemiyebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Gereksiz masraflara girebilir ve savurganca para harcayabilirsiniz.



15 KASIM GÃœNEÅž/NEPTÃœN



Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara Ã§ok aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z bu sizi Ã§ok yorabilir olabildiÄŸince dÄ±ÅŸ etkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n hatta bazen duyarsÄ±zlaÅŸÄ±n. Ã–te yandan etkileme yeteneÄŸiniz aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor ayrÄ±ca hayalleriniz ve fantazileriniz yoÄŸun ama abartmayÄ±n. Bu etki iÃ§inde mistik temayÃ¼ller gÃ¶zlenebilir ya da manevi yÃ¶ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi baÅŸka insanlara aktarma eÄŸilimindesiniz. Maddi yÃ¶nden daha az ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z.



17 KASIM-GÃœNEÅž/ASC



Bu etki, hastaneler, gizli niyetler, yasalar ve hukukla ilgili, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. HuzursuzluÄŸunuz yÃ¼zÃ¼nden yabancÄ±laÅŸabilirsiniz. Fakat bunlara karÅŸÄ±n genelde Ã§evrenizle iyi iliÅŸki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z olacak.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡ok iyimser davranmayÄ±n.