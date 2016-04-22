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    Haberler >Astroloji >Burçlar >AKREP BURCUNDAKİ DOLUNAY SİZİ NASIL ETKİLİYOR?

    AKREP BURCUNDAKİ DOLUNAY SİZİ NASIL ETKİLİYOR?

    Hürriyet Haber
    22.04.2016 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Bugün meydana gelecek Dolunay(+/- 5 gün), farkına varmadığımız olayların farkına varmamızı sağlayabilir.

    Ortaya çıkan gerçekler, gizli kapaklı ya da kötücül işler veya ele geçen bilgiler şaşırtıcı olabilir. Ya da bu tür işlerle ilgilenen kişilerden haberler alınabilir. Sezgilerin yükselmesi, fanatik fikir veya ideolojiler, abartılı harcamalar ya da maddi anlamda gerilmeye neden olan başlıklar söz konusu olabilir. Pireyi deve yapma ihtimali yüksek olduğu gibi, her burç kendisini ilgilendiren alanlarda güven ya da istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Dolunayın yoğunluğu devam ederken finansal konulara, proje ve yatırımlara, para, istikrar ve güven başlıklı alanlarda yeni gelişmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor.
    Ülkemizde ise, ekonomiyi zaten saydık, parayla bağlantılı her konu, ülkenin önde gelen kişileri, iş hayatıyla ilgili kişiler, sanatçılar, sanatla bağlantılı başlıklar, toprak, tarım, güvenlik, iş birlikleri başlıklarında olan ve bu başlıklarla bağlantılı konular ön planda olabilir. Sorunları büyütmeye değil, çözmeye ve uzlaşmacı olmaya çalışalım. Neptün’ün olumlu görünümü Dolunay’ı yumuşatıp olumlu etkilerini ön plana çıkartabilir. Akrep, Boğa, Kova, Aslan burçları ve her ayın 22 – 29 tarih aralığında doğmuş kişiler dolunayın etkisini daha fazla hissedebilirler.

    Etiketler: niobe , kelebek , burç , Astroloji

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