AKREP BURCUNDA DOLUNAY HAFTASI

Dolunayın Akrep’te olması nedeniyle 10 gün boyunca, halı altına itilen veya görmezden gelinen konularla uğraşılması gerekebilir. Ortaya çıkan gerçekler, gizli kapaklı ya da kötücül işler veya ele geçen bilgiler şaşırtıcı olabilir. Ya da bu tür işlerle ilgilenen kişilerden haberler alınabilir. Sezgilerin yükselmesi, fanatik fikir veya ideolojiler, ısrarlar ve inatçı kişiler, abartılı harcamalar ya da maddi anlamda gerilmeye neden olan başlıklar söz konusu olabilir. Pireyi deve yapma ihtimali yüksek olduğu gibi, her burç kendisini ilgilendiren alanlarda güven ya da istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Dolunayın yoğunluğu devam ederken finansal konulara, proje ve yatırımlara, para, istikrar ve güven başlıklı alanlarda yeni gelişmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Ülke olarak bakıldığında, ekonomiyi ilgilendiren olaylar ön planda, kirli para v.b dahil, toprak, tarım, güvenlik, iş birlikleri, gençler, çocuklar, sanat ve iş dünyası, cinsel suçlar, sanatla bağlantılı her şey ve bu başlıklarla bağlantılı çeşitli konular ön planda olabilir.

Esnek olmalıyız, ama daha ciddi düşünmeye başlıyoruz. Yardımlaşma duygularımızla göz doldurabiliriz. Sorunları büyütmeye değil, çözmeye ve uzlaşmacı olmaya çalışalım. Neptün’ün olumlu görünümü Dolunay’ı yumuşatıp olumlu etkilerini ön plana çıkartabilir düşünüyorum aslında Niobe’ce.

Dolunay en çok, özellikle Akrep, Boğa, Kova, Aslan burçları başta olmak üzere, her ayın 22 – 29 tarih aralığında doğmuş kişileri etkiliyor.

Haftaya Merkür ve Plüton arasındaki olumlu görünümünün etkisi sürerken başlıyoruz. Önemli pozisyondaki kişiler tarafından desteklenebileceğimiz, bilgilendirilebileceğimiz, önemli yazışmalar, görüşmeler veya ifade anlamında kendimizi en iyi şekilde gösterebileceğimiz olumlu etkiler altındayız.



AŞK HAYATI VE SOSYAL YAŞAM SÜRPRİZLERE AÇIK!

Sevdiğimiz kişiler için kendimizden ödün vereceğimiz haftadayız. Venüs Uranüs, Dolunay ve Neptün arasındaki görünümler, aşk hayatımızı canlandıracak, yeni heyecanları hayatımıza taşıyacak, yaratıcılığımızı arttıran veya sosyal yaşamımıza renk getiren etkiler altında olduğumuzun işaretçisi! İlginç teklifler, yeni aşklar, mevcut ilişkilerde sürprizler, yaratıcılık gerektiren konularda ve işlerde beklenmedik hoşluklar haftayı renklendirebilir! Eski bağlantılar ya da veya önceden atılmış adımlar gündeme gelebilir ve bu alanlarda ilerleme görülebilir bir ihtimal. İlişkilerde hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Ancak, Pluton'un açısı da düşünülürse, 19 Nisan civarı, inatçılık, kıskançlık veya takıntılı olma türünde durumlarla uğraşmamız gerekebilir.



MARS VE PLUTON GERİ HAREKETE GEÇİYOR

ENERJİ AZALIYOR

Amaçlarımızı, hırslarımızı, enerjimizi ve savaşçı taraflarımızı temsil eden Mars gezegeni 2,5 ay sürecek geri hareketine bugün başlıyor. Bu süreçte yeni başlangıçlar yapılması durumunda istenilen sonuçları almak kolay olmayabilir, daha fazla içe döneceğimiz, içsel sorulara cevap arayabileceğimiz veya amaçlarımızı yeniden gözden geçireceğimiz ve hedeflerimize ulaşabilmek için yeni yöntemler belirleyeceğimiz bir süreçte olacağız. Ancak, geçmişte başlatılmış işler ve projeler için aynı şeyi söylemek çok kolay olmayabilir.

Bazı hedeflerimizde veya girişimlerimizde ne kadar gaza basarsak basalım, gayretlerimiz boşa gidiyor hissine kapılabileceğimiz bir süreç olacaktır. Ancak, yeni alanlara açılmak yerine, mevcut iş ve projelerimize yoğunlaşmamız durumunda ise, evrenin ‘’ burada kal, düzenle, düzelt ve ihtiyaçları karşıla’’ komutunu doğru kullanmış oluruz.

Mars özellikle yöneticisi olduğu burçlar olan Koçlar ve Akrepler için bir rehavet ve tatil dönemine işaret ediyor. ‘’Biraz istirahat etsen daha iyi olur ‘’ der gibi.

Endişeleri, hırsları bırakmak, sahilde gezinti yapmak ve çiçekleri koklamak zamanıdır.

İsteyen kafasını duvara toslamaya devam edebilir elbette! Neden olmasın? Özgür irade!

Mars’ın Yay burcunda olması Mart ayının ilk haftasından beri, hepimize yüksek enerji veriyor ve amaçlarımıza veya hayata hırsla yaklaşmamıza neden oluyordu. Belki de bazılarımız nerede durması gerektiğini bile bilemiyor, hata üzerine hata yapıyordu. Şimdi enerji düşmeye başlıyor. İçe dönüyoruz.

Dinsel çatışmaların, ideolojik tartışmaların, hukuki problemlerin, medyayla bağlantılı problemlerin ve uluslararası sorunların nedenleri bu gezegen görünümleri aslında.

Geri giden Mars bugünlerde sancılı ve hırpalayıcı durumlar yaratabilir, ama ilerleyen günlerde hız kestiği için, olaylara daha mantıklı yaklaşılması veya biraz ara verilmesi gerekliliğinin anlaşılmasını sağlayabilir. Ancak, bir taraftan da içinden çıkılması zor durumlar, artan mücadele, ama bir türlü ilerleme sağlayamama ya da sorunları gidermekte zorlanma veya yetersiz kalma türünde durumlarla uğraşılması da gerekebilir.

Pluton’un da geri harekete geçeceğini hesaba katarsak, Mars ve Plüton’un hırpalayıcı, güç savaşlarını, kirli veya gizli kapaklı işleri, yeraltına ait başlıkları ve saldırganlığı ön plana çıkartan etkileri önümüzdeki iki hafta içinde kendisini yoğun şekilde hissettirebilir.

Sürekli ayı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde etmenin imkansız olduğunu göreceğimiz ve strateji değiştireceğimiz süreçteyiz.

Başarılı olmak veya toplum içindeki yerimizi bulmak için, aslen neler yapmamız gerektiği veya hangi değişikliklerin şart olduğu üzerine daha fazla düşünmek zorunda kalacağız.

30 Haziran tarihine kadar, yeni girişimlerde bulunmamamızda, karmaşık veya kaotik durumlar karşısında ani tepkiler vermekten kaçınmamızda ve daha planlı düşünerek bu süreci en iyi şekilde kullanıp, Temmuz ayına yepyeni stratejiler ve yenilenmiş bir kafayla çıkmamızda fayda vardır.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili dostlar, haftalık burç yorumlarınızı okurken yükselen burcunuzun yorumlarını öncelikli olarak okumalısınız. Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın…