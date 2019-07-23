Akrep Burcu - Özellikler

Grup: Su, dişi, negatif, sabit

Yönetici Gezegeni: Mars ve Plüton

Renk: Siyah, Canlı kırmızı

Uğurlu Taş: Opal ve lal

Şanslı Sayısı: 9

Şanslı Günü: Salı

Karşıt Burcu: Boğa

Şehirleri: Washington, Liverpool ve New Orleans

Metal: Çelik ve demir

Çiçekler: Kırmızı gül, kırmızı karanfil ve ateş çiçeği

Ağaçlar: Selvi, ardıç ve karaçam

Akrep Burcu Kişisel Özellikleri

Akrep burcu olan kişiler öncelikle hiçbir işi yarım bırakmazlar. Akrep burcu olan kişilerin genel olarak güçleri gözlerinden okunmaktadır. Mimiklerini kontrol altında tutmaya çalışsalar bile, bakışları ile birlikte sevgilerini ve ya nefretlerini aktarabilirler. Akrep burcu olan kişiler genelde ukala ve kendini beğenmiş olan insanları sevmezler ve onları aşağılayarak hadlerini bildirmeye çalışırlar. Akrep burcu olan kişiler genel olarak kendi bildiklerini okuyan kişiler olup uzlaşmaya yanaşmazlar. Ayrıca aşırı bir şekilde kuşkucu olurlar ve kolay kolay inanmazlar. Çalışmalarında ise genel olarak sabır ve özen ile çalışırlar iken gösterişten uzak şekilde işlerini de yaparlar.

Akrep Burcu Fiziksel Özellikleri

Akrep burcuna sahip olan kişilerin fiziksel yapıları genelde orta ya da daha uzun boyludur. Yuvarlak yüzleri olur ve saçları koyu renkli, dalgalı olmaktadır. Gözleri inanılmaz çekici olan bu kişilerin bakışları da çok etkileyicidir. Duyguları çok derin olan akrep burcu kişiler çok havalı bir dış görünüme sahip olurlar. Akrep burcu olan kişilerin cinsiyet hormonları herkesten daha fazla çalışmaktadır. Vücutlarında yer alan elektriksel potansiyel nedeni ile bulundukları ortamlarda her zaman insanları kendilerine gibi çekerler.

Akrep Kadını Zayıf Yönleri

Akrep burcu olan kişilerin en zayıf yönleri ise şu şekildedir.

Akrep burcu genel olarak duygusal olup sevdiklerine karşılıksız güvenirler. Saygı duyduğu kişileri asla kırmaz ve hayır demezler.

Akrep burcu olan kişiler genelde bağımlılıklarından kolay vazgeçemezler. Genel anlamda hemen hemen her konuda gerek iş hayatı olsun gerek ise aşk hayatı olsun akrep burçları çok kıskanç olurlar.

Akrep Burcu Güçlü Yönleri

Akrep burcu kişileri zodyakın en güçlü ve de en parlak burçlarından biri olmaktadır. Bu burç ile doğan kişiler sağlam ve bağımsız bir karaktere sahip olurlar. Bu kişiler kendi yaşam kurallarını kendileri belirler ve hiçbir zaman başkalarının yoluna çıkmazlar. Akrep burcu olan kişiler genelde inanılmaz bir karizmaya sahip olurlar ve bu sayede büyük cazibesi ile hemen hemen bütün karşı cinsi etkilerler. Ayrıca akrep burcu olan kişiler iş hayatında da büyük başarılara imza atarlar. Oldukça zeki olan akrep burcu başarılı bir iş hayatı ve de başarılı bir özel hayat sürerler.

Akrep Burcu Kötü Özellikleri

Genel olarak akrep burçları hatalarını asla kabullenmezler. Bu durum akrep burcunun kötü özellikleri arasında yer alır. Ayrıca kendi düşüncelerini empoze etmek konusunda üstüne olmayan akrep burcu hep haklıdır.

Akrep burcu olan kişiler her şeyi sürekli didiklerler ve her olayın altından bir şey çıkartmak amacı ile sürekli çabalarlar.

Başkalarının maddi ya da manevi kaynaklarından yararlanmaktan ve ya akrep burçlarına yardımcı olmaları için baskı yapmaktan da hiç çekinmezler.

Son olarak akrep burcu olan kişiler genel olarak doymak bilmeyen cinsellik isteğe sahiptirler. Bu durum ise bazıları için sadakatsiz ilişkiler yaşamasına neden olabilir. Aşk hayatında oldukça sadık olarak bilinen akrep burcu insanı cinsellik hayatından pek sadık denilemez.

Akrep Burcu İyi Özellikleri

Akrep burcu iyi özellikleri arasında ilk olarak güvenilir davranışları gelmektedir. Akrep burcu gündelik hayatında belli bir istikrarı seven bu doğrultuda ilerleyen burçlar arasında yer almaktadır. Hayatının kolay bir şekilde bozulmasını istemediği nedeni ile akrep burcu olan kişiler güvenilir davranışlar sergiler iken aynı zamanda çok fazla da tedbirli hareket ederler.

Akrep burcunun iyi özellikleri arasında sahiplenici tavrı ile çevresindekileri ve de özellikle sevdiklerini koruyup kollaması yer almaktadır. Akrep burcu bilinenlerin aksine hassas bir burç olmaktadır. Verilen bir işi en hızlı şekilde bitirmeye çalışan akrep burçları aynı zamanda ilişkilerinde de çok sadık olmaları işe bilinmektedir. Genel olarak akrep burcu olan kişiler iyi bir karaktere sahip olurlar.

Akrep Takım Yıldızı (Astronomi)

Akrep takımyıldızının en üstünde, üç dekanı da kapsayacak şekilde, Zodyak'ın dışında Ophiuchus-Yılancı, onun üzerinde Hercules ve Cerberus-Cehennemin Üç Başlı Köpeği yer alır.

Bunların hepsinin altında Akrep takımyıldızı bulunur. Hercules yıldız kümesindeki en parlak yıldız, Ras el Gethi'dir.

Mitoloji

Tanrı Poseidon'un oğlu Orion, dev bir avcıdır. Sonunda kendisine gönlünü kaptıran Eos tarafından Delos'a götürülür. Burada Artemis'e ya da O'nun avcı kızlarından birine aşık olan Orion'un üstüne, Artemis tarafından bir akrep salınır. Akrep, Orion'u topuğundan sokarak öldürür. Artemis, akrebi bir burç, Orion'u da gökte bir yıldız haline getirir. Orion yıldızının Akrep burcundan her zaman uzaklaşması bundandır.

Sembol

Akrep burcunun sembolü, karanlık, gizemli ve gölgelerini göstermeyen bir varlık olan akrebin bacaklarını ve kuyruğunu gösterir. Mayalar'ın "Ölüm Tanrısı"nın burcu olarak kabul ettikleri Akrep burcu, eski çağlardan beri şeytanın uzantısı olarak düşünülür. Akrep burcu, kimi zaman bir akreple, kimi zaman bir kartal ile, kimi zaman da bir yılan ile temsil edilmiştir. Büyük ihtimalle bu burcun orijini Fırat vadisinde yaşadığı varsayılan, yarı akrep yarı insan olan bir canavardan gelmektedir. İnsan yarısı, üst bölgelere yani Dünya'ya, hayvan yarısı ise alt bölgelere yani Hades'e aitti. İlerleyen zamanlarda Kartal, bu üst bölge ile özdeşleştirilmiş ve insandaki gücü sembolize eder bir hale gelmiştir. Akrep, Kartal tarafı ile alt bölgelerin dışa vurumlarının üstesinden gelerek, insan tarafın daha güçlenmesine yardımcı olabilir.

Yaşam

Akrep, fiziksel dünyayı sembolize eden Boğa'nın zıt burcudur. Ölüme hazırlık yapmak üzere fiziksel dünyadan hep birlikte el ayak çekmeyi ele alır. Boğa nasıl bir yere kadar fiziksel vücuda sahip olmayı ve kendini onunla tanımlamayı sembolize ediyorsa, Akrep de, insanın ölümün getirdiği önüne geçilmez kaybını, erimesini kabul etme yeteneğini sembolize eder. Şayet fiziksel bedene verilen değer abartılmakta ve çok ileri götürülmekte ise, kişinin bunu kabul etmesi ve vücudundan uzaklaşması da zorlaşacaktır. Eğer fiziksel gerçekliğin içeriği tam olarak anlaşılırsa, bu geçişlerin de zorluğu azalacak hatta yok olabilecektir.

İlk su burcu olan Yengeç, aile hayatı içinde kişiliğin oluşumu için gösterilen duygusal çabayı ve cevapları temsil ederken, bunun bir oktav yükseği olan Akrep'de ise, kişi artık bir ruhun yaratılışı ile ilgilenme, duygusal cevaplar verme aşamasındadır.

Akrep ruhsal özgürleşmeyle bağlantılı olarak pek çok metodu bünyesinde taşır. Aynı zamanda, özgürleşmede, maddeden uzaklaşmada verilen çabaya karşı birer tuzak olabilecek, eş değerde tehlikeyi de bünyesinde barındırır.

Karmik borçları ödemek için burada gereken önlemler alınmadığı takdirde, hayatın sonu oldukça zor olabilir. Dolayısıyla, birey enerjisi ne kadar az olsa da, ne kadar yapmak istemese de gerekenleri yapmak ve borçlarını ödemek zorundadır. Hayatının başında nasıl bedenini ve özünü kozmoztan aldıysa şimdi de geri vermeye hazırlıklı olmalıdır.

Boğa, insanın kendine ait varlıklarını, sahip olduklarını, duygu ve enerjilerini gösterirken, Akrep'de, bireyin başkalarına, onların enerji ve varlıklarına bağımlı olduğunda hayatın karanlığını gösterir. Akrep özellikleri, bu bağımlılık özelliğini ve kabul edilmiş ya da edilmemiş engellenmişlik duygusunu ifade eder.

Terazi'de birlikte, ortaklaşa bir yaşam aşamasına gelen birey, artık ortak kurallar doğrultusunda hareket etme eğilimindedir. Bu devrede egonun yokolması, Ben'in ölmesi söz konusudur. Burası bir yokoluş ve yeniden doğuş devresidir. Transformasyonlara açık olan birey geçmişten getirdiği tecrübeleri, deneyimleri yeniden entegre etmek ve yeniden oluşturmak zorundadır.

Ortak yaşamanın getirdiği gereklilikle, Boğa'da tek başına sahip olduğu her şeyi paylaşmak zorunda olmakla birlikte ortağının, duygusal, bedensel ve maddi varlığını da paylaşmaya hak kazanmıştır.