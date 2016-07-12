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    Haberler >Astroloji >Akrep burcu ile seyahate çÄ±kmak

    Akrep burcu ile seyahate Ã§Ä±kmak

    Niobe AslÄ± Temel Â
    12.07.2016 - 12:26 | Son GÃ¼ncelleme:

    Gizemli, mistik, sezgileri kuvvetli, meraklarÄ±nÄ± giderebilecekleri, dinlendirici, egzotik ruhen ve bedenen kendilerini iyi hissedecekleri yerleri tercih ederler.

    Gittikleri yer neresi olursa olsun, duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri gerekir. Daha sakin, kafalarÄ±nÄ± dinleyebilecekleri, tatil sonrasÄ± iÃ§in enerji toplayabilecekleri, sahile yakÄ±n yerler(adalar, popÃ¼ler olmayan sahil kasabalarÄ±, tekne seyatleri v.b) de tam onlara gÃ¶redir. Egzotik veya sakin yerler demiÅŸken, gece hayatÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmadÄ±klarÄ± sonucu Ã§Ä±kmasÄ±n, sabahlara kadar eÄŸlenmeseler de, kendilerine gerekli olan sÃ¼re kadar gece hayatÄ±nda arz-Ä± endam edebilecekleri yerleri de ilgi Ã§ekici bulurlar. GittiÄŸi yerin bir hikayesi, Ã¶zgÃ¼n bir dokusu veya tarihi varsa Ã¶ÄŸrenmekten keyif alacaktÄ±r. Teknolojik gereÃ§lerin tatil sÃ¼resince kendisini rahatsÄ±z etmesini istemez. Ancak, alacaÄŸÄ± her hizmetin kaliteli olmasÄ± gerekir. Hepinize keyifli seyahatler, saÄŸlÄ±k ve sevgi ile kalÄ±n... Â 

    Etiketler: niobe , astroloji , burÃ§lar

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