Akrep burcu ile seyahate Ã§Ä±kmak

Gittikleri yer neresi olursa olsun, duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri gerekir. Daha sakin, kafalarÄ±nÄ± dinleyebilecekleri, tatil sonrasÄ± iÃ§in enerji toplayabilecekleri, sahile yakÄ±n yerler(adalar, popÃ¼ler olmayan sahil kasabalarÄ±, tekne seyatleri v.b) de tam onlara gÃ¶redir. Egzotik veya sakin yerler demiÅŸken, gece hayatÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmadÄ±klarÄ± sonucu Ã§Ä±kmasÄ±n, sabahlara kadar eÄŸlenmeseler de, kendilerine gerekli olan sÃ¼re kadar gece hayatÄ±nda arz-Ä± endam edebilecekleri yerleri de ilgi Ã§ekici bulurlar. GittiÄŸi yerin bir hikayesi, Ã¶zgÃ¼n bir dokusu veya tarihi varsa Ã¶ÄŸrenmekten keyif alacaktÄ±r. Teknolojik gereÃ§lerin tatil sÃ¼resince kendisini rahatsÄ±z etmesini istemez. Ancak, alacaÄŸÄ± her hizmetin kaliteli olmasÄ± gerekir. Hepinize keyifli seyahatler, saÄŸlÄ±k ve sevgi ile kalÄ±n... Â