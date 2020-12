2011’in Akrep Burcu’ndaki en önemli olayı, Kasım ayındaki Güneş/Neptün etkinliği, dikkatli olunması gereken bir dönem. Diğer yönlerden Akrep’in geleneksel tedbirliliği ve gizemi koıruyu faktör olabilir.

15 TEMMUZ-JÜPİTER/SATÜRN



Başka dönemlere karşıt bu dönemde sakin ve huzurlu olma eğilimindesiniz. Gereken sorumluluğu alabilirsiniz, sabır ve çalışkanlık sizi, amacınızı takibetmeye yetecektir. İyi sonuçlar almanız için detaycı ve sistemli olmanız yararlı olacaktır. Temmuz ayı tüm gayrimenkul işleri için yani alım satım için olumli bir süreç. Yanlız bu açı kendinizi yalnızlıkta daha rahat hissedeceğinizi de gösterir. Eğer birden fazla konuyla ilgileniyorsanız bu dönemde birisi öncelik kazanacak ve konunun üstüne disiplinli olarak yönelerek başarı sağlayacaksınız. Fiziksel hastalıklarda, finansal zorluklarda veya diğer sorunlarda rahatlamak ve destek almak için gereken gücü eşinizden alabilirsiniz.



10 EKİM VENÜS AKREP BURCU’NDA



Bu oluşum ilginçtir çünkü aşk gezegeni Venüs, seks simgesi Akrep’teyse öncelikle seks yaşamınız pozitif yönde etkilenebilir yani düşkünlek artar hatta tatminsizlikler görülebilir. Yüksek düzeyde duyarlılık, yoğun heyecanlar, güçlü çekim gücü oluşacaktır elbette ki bu sırada ciddi kıskançlık nöbetleri de görülecektir. Bütün bunların nedeni söz konusu yüksek düzeydeki duyarlılıktır. Öte yandan bu ortamda eğer büyük işlerle uğraşıyorsanız, özellikle ortaklıklar varsa üstteki etkiler buralara da yansıyacak ve sorun oluşturabilecektir. Kontrolu elde tutmak isteyeceksiniz. Sosyal içgüdüleriniz kesin, direkt ve amaca yöneliktir.



ASTRO REÇETE: Bu zorlukların ilacı doğal olarak daha evcil olmak ve sanat türü hobilere ağırlık vermektir yani kafanızı dağıtmalısınız.



12-14 EKİM-VENÜS/GÜNEŞ



Yukarıdaki etkileri hem yumuşatacak hem de sizi rahatlatacak bir yan etki. Pozitf etkiler getirir, sıcakkalplilik, sevimlilik ve cömertlik verir. Sanata yönelik eğilimleri destekler ve güçlendirir. Sevme ve sevilme duygusu artacaktır. Bir yandan ise zaman zaman savurganlık, uyumsuzluk görülebilir.



ASTRO REÇETE: Gereksiz harcamalardan kaçının.



14 EKİM MERKÜR BURCUNUZDA



Yine aynı dönemde Merkür de doğal olarak burcunuza geliyor. Bu dönem sezgilerinizin cok güç kazanacağı bir dönem olacak. Zor sorunları pratik yöntemlerle daha kolay çözebileceksiniz. Burcunuzun karakteristik özellikleri daha çok ortaya çıkacak, özellikle doğru zamanda doğru tahmini yapma konusunda. Düşünceleriniz duygularınızdan etkilenmez aksine düşünceleriniz duygusallığınızı keskinleştirir. Bildiklerinizi değil yaptıklarınızı önemsetebilme gücünüz vardır. Ayrıca atılgan ve de kuşkucusunuz hatta bazen entrikacı dahi olabilirsiniz. Merkür burada gizli işlere ve komplolara zemin oluşturur.



ASTRO REÇETE: Zihinsel esnekliğinizi geliştirin yani çok yönlü düşünün. Düşüncelerinizi açıklamakta isteksiz olmayın.



15 EKİM-VENÜS/JÜPİTER



Güçlü bir etki daha. Önemli ve ciddi bir dönem. Daha kolay bir yaşam için olasılıkları daha net görebileceksiniz. Bu on gün içersinde, kendinizi çok fazla önemseyecek ve daha katı davranışlar içinde olacaksınız. Hiç hata yapmayacağınıza inanacağınızdan, önünüzde duran herkesi ezmeye kalkışmayın. Bu etki aşk yaşamınızı renklendirebilir,sık sık aşık olduğunuzu sanacaksınız ama kısa zamanda doğruyu göreceksiniz. Venüs/Jüpiter ilişkisinde iş ortaklıklarına girmeyin.



ASTRO REÇETE: 19 Ekim günü, öğleden sonraya çok dikkat edin ve o gün kesin olarak olaylardan kaçmaya çalışın...



16 EKİM-MERKÜR/JÜPİTER



Normalin dışında düşüncesiz davranacağınız bir dönem. Çok konuşmaktan, abartılanrdan ve boşboğazlıktan kaçının. Buna karşın düşünceleriniz temelde verimlidir önemli olan nerede ne zaman kullanacağınızdır.



ASTRO REÇETE: Zayıf kararlar vermeyin, emin olun.



24 EKİM GÜNEŞ BURCUNUZDA

9-12 KASIM-GÜNEŞ/VENÜS



12-14 Ekim etkisinin hemen hemen tekrarı. Yanısıra çekiciliğiniz artacak ve bunun farkında olmanız heveslerinizi dürtecektir. Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size aşkta küçük başarılar getirebilir veya sizi seven birisinden küçük hediyeler alabilirsiniz. Ama aşk yaşamınızda heveslerinize hakim olamıyorsunuz. Genel ilişkilerinizde uyumsuzluklar gözlenebilir, sosyal olarak kendinizi yeterince ifade edemiyebilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Gereksiz masraflara girebilir ve savurganca para harcayabilirsiniz.



15 KASIM GÜNEŞ/NEPTÜN



Genel olarak dış uyarılara çok açıksınız bu sizi çok yorabilir olabildiğince dış etkilerden kaçının hatta bazen duyarsızlaşın. Öte yandan etkileme yeteneğiniz ağırlık kazanıyor ayrıca hayalleriniz ve fantazileriniz yoğun ama abartmayın. Bu etki içinde mistik temayüller gözlenebilir ya da manevi yöndeki düşüncelerinizi başka insanlara aktarma eğilimindesiniz. Maddi yönden daha az şanslısınız.



17 KASIM-GÜNEŞ/ASC



Bu etki, hastaneler, gizli niyetler, yasalar ve hukukla ilgili, haksızlığa uğrayabilirsiniz. Huzursuzluğunuz yüzünden yabancılaşabilirsiniz. Fakat bunlara karşın genelde çevrenizle iyi ilişki kurma istemindesiniz ve olumlu yaklaşımlarınız olacak.



ASTRO REÇETE: Çok iyimser davranmayın.