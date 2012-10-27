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Zülfü Livaneli'den dev konser!

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Zülfü Livaneli'den dev konser!
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Zülfü Livaneli çocuklarımıza sesiyle nefes oluyor.

Zülfü Livaneli 07 Kasım 2012'de, İş Sanat Kültür Merkezi'nde LÖSEV yararına yapılacak dev konserde çocuklar için sahne almaya hazırlanıyor.

Yılların eskitemediği büyük sanatçı Zülfü Livaneli, LÖSEV’in 14. yıl kutlamasında lösemili çocuklar için sahne alıyor. Sürprizlerle dolu bu prestijli gecede elde edilen gelirin tümü Lösemili çocukların ücretsiz tedavi ve eğitim giderlerinde kullanılacaktır.

Gelin, onların hep birlikte ellerinden tutalım ve müziğin büyüsü ile sağlıklı nesillerin temellerini atalım.

Biletler Biletix'te 

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