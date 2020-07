Zülfü Livaneli - Yiğidim aslanım akor ve gitar ritim

Em B7

Su silanin ufak tefek yollari



Am Em F# B7 Em

Agridan sizidan tutmaz ellerim

Em F# Em Am B7

Tepeden tirna-ga sehit gülleri

Am Em F# B7 Em

Yigidim arslanim burda yatiyor

Em B7

Bugün efkârliyim açmasin güller

Am Em F# B7 Em

Yigidimden kara haber verdiler

Em F# Em Am B7

Demirden dösen-mis tastan sedirler



Am Em F# B7 Em

Yigidim arslanim burda yatiyor

Em B7

Ne bir haram yedi ne cana kiydi

Am Em F# B7 Em

Ekmek kadar temiz su gibi aydin

Em F# Em Am B7

Hiç kimse bilme-den hükümler giydi

Am Em F# B7 Em

Yigidim arslanim burda yatiyor