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Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Züko ve Züri gezegenler ile tanışıyor

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Züko ve Züri gezegenler ile tanışıyor
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Züko İle Züri - Uzay Macerası, minik okurları heyecanlı bir yolculuğa davet ediyor. Yazar Zeynep Demirel, 2 yıl üzerinde çalıştığı “Züko İle Züri - Uzay Macerası” ile +3 yaş grubuna hitap ederek onların hayal dünyalarına uzanıyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması geleceğe yapılan en güzel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle okul öncesi dönemde bu alışkanlığı kazanan çocuklar, hayatlarına okuyan ve araştıran bireyler olarak devam ediyor.  Yazar Zeynep Demirel de kendi çocuklarını yetiştirirken edindiği birikimi “Züko ile Züri - Uzay Macerası” adlı kitabıyla hayata geçirerek tüm çocuklarla paylaşıyor. BKM Kitap, Babil, Kitapkoala gibi noktalarda satışı bulunan kitaba birçok siteden de ulaşılabiliyor.

Zürafa kardeşler uzayı keşfediyor

Yazar Zeynep Demirel ’in çocuklarına kitap okurken kendi hikayelerini anlatmaya başladığı dönemde aldığı notlardan oluşan “Züko İle Züri - Uzay Macerası” iki küçük zürafa kardeşin uzaya yolculuklarını anlatıyor. Züko ile Züri’nin Büyükayı ismini verdikleri uçurtmaları ile çıktıkları yolculuk Samanyolu Galaksisinde geçiyor. Kitap, okul öncesi çocuklara kardeşlik duygusu ile renkleri ve gezenleri öğretmeyi hedefliyor.  Birçok çocuk kitabını renklendiren çizer Hilal Avşar’ın desenleri ile sıra dışı bir boyut kazanan öykü, minik okurlarına görsel bir şölen sunuyor. Kitap zürafaların özelliklerine de değinerek çocukları hayvanlar alemi ile de tanıştırıyor.

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