2008’de Korhan Saygıner ile evlenen Zuhal Topal anne oldu. İlk bebeğini dünyaya getiren ünlü oyuncunun kızına “Lina” ismi verildi.

Topal’ın anne olacağı haberini ilk olarak Demet Akalın katıldığı bir doğum günü partisinde duyurmuştu.

Sabah 08.40’da doğum yapan ünlü oyuncunun bebeğinin kilosunun 3 kilo 500 gram, boyunun ise 50 cm olduğu öğrenildi. Sezaryen ile sağlıklı bir bebek dünyaya getiren ünlü oyuncunun Pazar günü hastaneden taburcu olacağı bekleniyor.

BÖYLE EVLENMİŞLERDİ...