Zuhal isminin anlamı nedir? Zuhal ne demek? Zuhal adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zuhal kelimesi, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. Satürn gezegeninin diğer adı olan bu kelime bazı kaynaklarda ''Zühal'' olarak geçer. Ek olarak Zuhal sadece Yağmur ormanlarında yaşayan bir kuş türünün adıdır. Zuhal ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 21 bin kişi Zuhal ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.
Zuhal İsminin Anlamı Nedir? Zuhal Ne Demek?
Zuhal isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Samanyolunda yer alan Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen
İkinci Anlamı: Yağmur Ormanlarında yaşayan yırtıcı bir kuş türü
Üçüncü Anlamı: İri taneli bir nohut türü.
Zuhal İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Kader Sayısı: 12
Sembol Rengi: Kırmızı ve turkuaz
Not: Birçok gezegene mitolojik kahramanlardan esinlenerek isim verilmiştir. Zuhal gezegeninin esin kaynağı ise zaman tanrısı Kronos'tur.
Zuhal İsminin Analizi
1- Özgürlüğüne düşkün
2- Sorumluluklarının bilincinde
3- Yardımsever ve fedakar
4- Kararlı ve dirayetli
Zuhal Adının Kökeni
Zuhal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.
Zuhal İsminin Yanına Yakışan İsimler
Zuhal ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu bazı isimler şu şekilde sıralanabilir:
1- Seval
2- Meral
3- Şevval
4- Hilal
5- Nihal
Zuhal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Zuhal ismi Arapça kökenli olsa da Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.