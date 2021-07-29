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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:53 | Son Güncelleme:

Zuhal isminin anlamı nedir? Zuhal ne demek? Zuhal adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Zuhal isminin anlamı nedir? Zuhal ne demek? Zuhal adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zuhal kelimesi, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biridir. Satürn gezegeninin diğer adı olan bu kelime bazı kaynaklarda ''Zühal'' olarak geçer. Ek olarak Zuhal sadece Yağmur ormanlarında yaşayan bir kuş türünün adıdır. Zuhal ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 21 bin kişi Zuhal ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.

  Zuhal İsminin Anlamı Nedir? Zuhal Ne Demek?

 Zuhal isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Samanyolunda yer alan Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen

 İkinci Anlamı: Yağmur Ormanlarında yaşayan yırtıcı bir kuş türü

 Üçüncü Anlamı: İri taneli bir nohut türü.

 Zuhal İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Kader Sayısı: 12

 Sembol Rengi: Kırmızı ve turkuaz

 Not: Birçok gezegene mitolojik kahramanlardan esinlenerek isim verilmiştir. Zuhal gezegeninin esin kaynağı ise zaman tanrısı Kronos'tur.

 Zuhal İsminin Analizi

 1- Özgürlüğüne düşkün

 2- Sorumluluklarının bilincinde

 3- Yardımsever ve fedakar

 4- Kararlı ve dirayetli

 Zuhal Adının Kökeni

 Zuhal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.

 Zuhal İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Zuhal ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu bazı isimler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Seval

 2- Meral

 3- Şevval

 4- Hilal

 5- Nihal

 Zuhal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Zuhal ismi Arapça kökenli olsa da Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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