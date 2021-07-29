Zuhal isminin anlamı nedir? Zuhal ne demek? Zuhal adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 21 bin kişi Zuhal ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.

Zuhal İsminin Anlamı Nedir? Zuhal Ne Demek?

Zuhal isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Samanyolunda yer alan Jüpiter'den sonra en büyük ikinci gezegen

İkinci Anlamı: Yağmur Ormanlarında yaşayan yırtıcı bir kuş türü

Üçüncü Anlamı: İri taneli bir nohut türü.

Zuhal İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Kader Sayısı: 12

Sembol Rengi: Kırmızı ve turkuaz

Not: Birçok gezegene mitolojik kahramanlardan esinlenerek isim verilmiştir. Zuhal gezegeninin esin kaynağı ise zaman tanrısı Kronos'tur.

Zuhal İsminin Analizi

1- Özgürlüğüne düşkün

2- Sorumluluklarının bilincinde

3- Yardımsever ve fedakar

4- Kararlı ve dirayetli

Zuhal Adının Kökeni

Zuhal ismi dilimize Arapçadan geçmiştir.

Zuhal İsminin Yanına Yakışan İsimler

Zuhal ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu bazı isimler şu şekilde sıralanabilir:

1- Seval

2- Meral

3- Şevval

4- Hilal

5- Nihal

Zuhal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Zuhal ismi Arapça kökenli olsa da Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.