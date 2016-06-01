Zorlu PSM’de ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler

Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin ustası ve ney enstrümanının bilinen icrâcılarından biri olan sanatçı Kudsi Erguner; doğu ve batı kültürünün birleşimini doğaçlamalar eşliğinde; Islam Blues projesiyle 29 Haziran’da Ana Tiyatro sahnesinde olacak. Sanatçının Osmanlı Davulları projesi ise 30 Haziran’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Türkiye galasını yapacak.

İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN KUCAKLAŞMASI

İki farklı kültürün uyum içinde bir araya gelmesi ile ortaya çıkan Islam Blues, müzik türlerinin içinde barındırdığı hüzün ve kendilerine has duygulara yer veriyor. Islam Blues, caz dünyasının önemli yapımcılarından Siggi Loch’un sponsorluğunda, Kudsi Erguner tarafından ilk kez 2001 senesinde hayata geçirildi. Proje, bugüne kadar Montreux Caz Festivali başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu’nun birçok kentinde dinleyiciyle buluştu.

RİTMİK DEVİRLER VE TARİHİ ESTETİK BİR ARADA

Kudsi Ergüner’in Osmanlı Davulları projesi, ilk olarak 1994 yılında Cemal Noyan’ın sponsorluğuyla CD formatında kaydedildi. Bu proje için özel olarak 4 çift kös ve nakkare yapıldı ve Itrî’nin meşhur Nevakâr’i, Meragî ve Tatar Hani Gazi Giray’in eserleri bu projede ilk kez ritmik devirleri ile tarihi estetiğe en uygun şekilde yorumlandı. Fas Kralı 6. Mohammed bile hayranlığını gizlemeyerek 2005’te, Kudsi Erguner ve topluluğunu Osmanlı Davulları projesini icra etmek için Fas Festivali’ne davet etti.



İslam Blues

Tarih: 29 Haziran, Çarşamba 21:30

Etkinlik süresi: 90 dk/ arasız

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro



Osmanlı Davulları

Tarih: 30 Haziran, Perşembe 21:30

Etkinlik süresi: 90 dk arasız

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

Zincirlikuyu, Beşiktaş / İstanbul