Zorlu bir aşk üçgeni: “Hayatının Seçimi”

Matthew Chapman’ın yönettiği ve Charlie Hunnam, Terrence Howard, Liv Tyler ile Patrick Wilson’un oynadığı Hayatının Seçimi, 08 Haziran 2012’de Pinema Film dağıtımıyla Mars Entertainment Group tarafından vizyona çıktı.

Filmin konusu



Shana, aynı iş yerinde çalışmaya başladığı komşusu Gavin ile aşk yaşamaya başlar. Ancak Shana’nın kocası Joe’nun bu sadakatsizliği öğrenmesi üçünü birden fırtınalı bir sona doğru sürükleyecektir. Filmde, karmaşık bir aşk üçgeni ve birbiriyle karşıt düşüncelere sahip iki adamın ölümcül çatışması merak uyandıracak bir şekilde perdeye yansıyor.

HAYATININ SEÇİMİ FİLM FRAGMANI

[video=hurriyetaile_video/hayatininsecimifilmfragmani.flv]