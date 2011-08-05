Zoraki Kayıt Parası

Çocuğunuz ister ilköğretim, ister anaokulu, isterse anadolu lisesini kazanmış olsun herhangi bir şekilde bağış ödemek zorunda değilsiniz. Bu konuya dikkat çeken Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, velileri bilgilendirecek noktalara değindi.

“Çocuğunuzu okula kayıt ettirecekseniz sakın sizi zorlamalarına, önünüze konulan bağış makbuzunu ödemeye kalkmayın” diyen Nuran Çakmakçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de daha koltuğa oturur oturmaz ilk genelgesini işte bu nedenle bu konuya ayırdı. Her türlü resmi ilköğretim kurumlarında kayıtların ücretsiz olduğunun altını çizdi. Malum son zamanlarda okul müdürleri veli ile direkt karşı karşıya kalmıyor, Okul Aile Birliği temsilcilerini kayıt sırasında devreye sokuyorlardı. Onlar da ne yapıp edip velilerden bir miktar para alıyordu. Elden almazsa banka hesabını veriyor, sonrasında kayıt yaptırıyordu. Şimdi bu ortadan kalktı. Gönüllülük her zaman olduğu gibi esas oldu.

Tabii okullara kayıt parası vermeyin derken, zoraki vermeyin demek istiyorum. Biliyorsunuz ya da birçoğunuz farkında değilsiniz okullara devlet pek yardım yapmıyor, kendi yağıyla kavruluyorlar. Anlı şanlı okullar ise vakıflarından destek alıyor. Birçok okulun boya, badana parası, yenilenmesi velilerin katkılarıyla yapılıyor. Müstahdem sıkıntısı birçok okulda var. Onların ücretleri de yine veliler tarafından ödeniyor.”

Gönlünüze Göre Bağış Yapın

“Her okul yöneticisinin ya da aile birliği başkanının mutlaka ve mutlaka veliye bunu iyi anlatması gerekiyor. Kayıt öncesi zorlama kesinlikle itici oluyor. Veliyi soğutuyor, itici hale geliyor. Geçmişte kolundaki bileziği çıkarıp okul müdürüne teslim ederek çocuğunu kayıt eden anne ile cüzdanındaki son kuruşu çocuğunu okula yazdırmak için harcayan babalarla çok karşılaştım.

Ama devlet okulunun kapısına son model araba ile gidip, tek kuruş vermeden kapıdan çıkanı da biliyorum. Bu durumda tarafların empati kurup, gönüllük esasına göre karşılıklı destekte bulunması şart.”