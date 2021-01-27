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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Zor bir çocukla başa çıkmak için küçük öneriler

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Zor bir çocukla başa çıkmak için küçük öneriler
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Zor bir çocukla başa çıkmanın yolu nedir? Neredeyse tüm ebeveynler bu sorunun cevabını arıyor. Cevabı her çocuk için özel olsa da bazı öneriler var ki, yardımcı olma konusunda çok etkili. Tabii ki çocuğunuzu en iyi tanıyanın yine siz olduğunu düşünürsek, bu önerilerden hangilerine uyulması gerektiğini de yine en iyi siz bilirsiniz.

Çocuklar, özellikle de ergenlik döneminde istemeyeceğiniz davranışlarda bulunabilir. Bu davranışlar karşısında ise ebeveynler genel olarak öfkeli bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşım çocuklarda kesinlikle ters tepecektir. Onlara hissettirmeden ufak yöntemlerle çocuğunuzun mizacını düzeltme yollarını bulabilirsiniz.

Öncelikle çocuğunuzun davranışlarının çoğunun onun mizacını yansıttığını kabul edin.

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Çocuğunuzla ilgilenmek için tarafsız veya objektif bir duygusal ortam oluşturun. Onu daha da zor bir hale sokacak duygusal ve içgüdüsel yanıtlardan kaçınmaya çalışın.

Çocuğunuzun davranışını kişisel olarak almayın. Mizaç doğuştan gelir ve çocuğunuz muhtemelen kasıtlı olarak zor veya rahatsız edici olmaya çalışmıyor. Bunun için kendinizi de çocuğunuzu da suçlamayın.

Çocuğunuzu çevreleyen konulara ve problemlere öncelik vermeye çalışın. Bazıları daha önemlidir ve daha fazla ilgiyi hak eder. Diğerleri o kadar alakalı değildir ve göz ardı edilebilir. Çocuğunuzun olumsuz davranışlar sergilemesine sebep olan konuları önceliklendirmeye çalışın.

Anlık sorunlara odaklanın. Geleceğe yönelik planlar yaparak, anlık sorunları kaçırmayın. Çünkü sorunu başında yakalayamazsanız, sonra çok daha zor olabilir.

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Çocuğunuzdan beklentilerinizi gözden geçirin. Gerçekçi ve uygunlar mı? Çocuğunuz bir şeyi doğru yaptığında, onu övün ve sevdiğiniz belirli davranışları pekiştirin.

Yaklaşan yüksek riskli durumları önceden tahmin edin ve bunlardan kaçınmaya veya en aza indirmeye çalışın. Bunun zor bir gün veya durum olma ihtimalini kabul edin ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya hazır olun.

Ayrı bir zaman planlayarak kendiniz ve çocuğunuz için biraz rahatlamanın yolunu bulun.

Gerektiğinde, çocuk doktorunuzdan veya çocuk davranışları konusunda başka bir uzmandan profesyonel destek alın.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde çocuklar için eğlenceli tabak sunumları hazırlamayı gösterdik.
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