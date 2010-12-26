MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Zor Baba 3 Sinemalarda
GeriEtkinlikler Zor Baba 3 Sinemalarda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Zor Baba 3 Sinemalarda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zor Baba 3 Sinemalarda
Abone Olgoogle-news

Zor Baba serisinin üçüncü filmi, 24 Aralık’ta sinemalarda vizyona girdi.

Yönetmenliğini Paul Weitz’in yaptığı Zor Baba serisinin üçüncü filmi, 24 Aralık’ta sinemalarda vizyona girdi.

Little Fockers’da, Jack Byrnes (Robert De Niro) ve Greg Focker (Ben Stiller) arasındaki husumet, komedinin son noktasına ulaşıyor. Dünya çapında sevilen filmin yepyeni bölümünde; yıldızlardan oluşan kadroya Laura Dern, Jessica Alba ve Harvey Keitel de katılıyor.

Aradan geçen 10 yıl, karısı Pam’le (Polo) yaptıkları iki küçük Focker ve aşılan sayısız engelden sonra, Greg nihayet asabi kayınpederi Jack’in güvenini kazanır. Fakat para sıkıntısı çeken babamız, bir ilaç şirketinde ikinci bir işe girdiğinde, Jack’in en sevdiği erkek hemşireyle ilgili şüpheleri tekrar baş gösterir.

Greg ve Pam’in tüm tayfası –Pam’in aşk acısı çeken eski sevgilisi Kevin (Owen Wilson) da dahil- ikizlerin yaş günü partisi için toplantığında; Greg evinin erkeği olabileceğini şüpheci Jack’e kanıtlamak zorunda kalır. Ama tüm yanlış anlamalar, gözetlemeler ve gizli kapaklı işler sonucunda; Greg, Jack’in son sınavından geçip ailenin yeni reisi olacak mıdır? Yoksa güven halkası sonsuza dek kırılacak mı? 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle