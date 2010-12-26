Zor Baba 3 Sinemalarda

Yönetmenliğini Paul Weitz’in yaptığı Zor Baba serisinin üçüncü filmi, 24 Aralık’ta sinemalarda vizyona girdi.

Little Fockers’da, Jack Byrnes (Robert De Niro) ve Greg Focker (Ben Stiller) arasındaki husumet, komedinin son noktasına ulaşıyor. Dünya çapında sevilen filmin yepyeni bölümünde; yıldızlardan oluşan kadroya Laura Dern, Jessica Alba ve Harvey Keitel de katılıyor.

Aradan geçen 10 yıl, karısı Pam’le (Polo) yaptıkları iki küçük Focker ve aşılan sayısız engelden sonra, Greg nihayet asabi kayınpederi Jack’in güvenini kazanır. Fakat para sıkıntısı çeken babamız, bir ilaç şirketinde ikinci bir işe girdiğinde, Jack’in en sevdiği erkek hemşireyle ilgili şüpheleri tekrar baş gösterir.

Greg ve Pam’in tüm tayfası –Pam’in aşk acısı çeken eski sevgilisi Kevin (Owen Wilson) da dahil- ikizlerin yaş günü partisi için toplantığında; Greg evinin erkeği olabileceğini şüpheci Jack’e kanıtlamak zorunda kalır. Ama tüm yanlış anlamalar, gözetlemeler ve gizli kapaklı işler sonucunda; Greg, Jack’in son sınavından geçip ailenin yeni reisi olacak mıdır? Yoksa güven halkası sonsuza dek kırılacak mı?