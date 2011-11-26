“Zirveye Giden Yol” vizyonda!

Senaryosunu George Clooney, Grant Heslov ve Beau Williomon’ın yazdığı, yapımcılığını Grant Heslov, George Clooney ve Brian Oliver’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda da George Clooney’in oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling ve George Clooney’in rol aldığı “Zirveye Giden Yol (The Ides Of March)” 25 Kasım 2011’de vizyona girdi.

Stephen Myers (Ryan Gosling), Vali Mike Morris’in (George Clooney) seçim kampanyalarında başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Vali Morris Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den adaylığını kazanma şansını zorlarken, Ohio’da tam bir siyasi mücadele yaşanmaktadır. Rakip adayın kampanya başkanı (Paul Giamatti), Stephen’a onların ekibine katılmasını teklif eder.

Stephen patronunu (Philip Seymour Hoffman) bu tekliften haberdar etme gafletinde bulunur. Stephen’ın bu usulsüz davranışı ortaya çıkarken, o da durumu lehine çevirebilmek için Vali Morris’in siyasi kariyerini tehlikeye sokacak kişisel bir sırrını açık etmek üzere harekete geçer.