''Zilin sesi'' başarılı kadrosuyla vizyonda!

Tarkan 30'lu yaşlarında bir fizik öğretmenidir. Futbolcu olma hayalleriyle yanıp tutuşan kardeşi ile birlikte İstanbul'a taşınırlar ama işleri sandıkları gibi yolunda gitmez. Görüşmeye gittiği tüm okullardan ret cevap alan Tarkan, tüm gücünü toplayarak son kez bir okula başvuru için gider. Gittiği okulda kendisini tanıtacakken bir anda kendini hastalanan müzik hocasının yerinde bulur.

Bir okulda yaşanan eğlenceli olayları anlatan Zilin Sesi filminin senaryo koltuğunda Haluk Özenç, yönetmen koltuğunda ise Levent Demirkale oturuyor. Başrollerde ise Wilma Elles, Kutsi, Zihni Göktay, Kemal Kuruçay gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Murat Özteke üstleniyor.