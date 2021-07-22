Zilan isminin anlamı nedir? Zilan ne demek? Zilan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Zilan ismi Kürtçe kökenli bir isimdir. Zilan isminin anlamı yeniden doğuş şeklinde geçmektedir.

Zilan İsminin Anlamı Nedir? Zilan Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık 30 binden fazla kişi tarafından kullanılmakta olan Zilan ismini yeni bebekleri için koymayı düşünen kişilerin sayısı da bir hayli fazladır. Zilan ismi yalnızca kız çocuklar için kullanılmaktadır. Zilan ismi yeniden doğuş demektir.

Zilan İsminin Özellikleri

Duygusallıkları ön plandadır. Herhangi birisine nefretle yaklaşmazlar. Sevgi ve merhamet dolu kişilikleri bulunmaktadır. Çevresinde sevilen ve saygı görülen kişilerdir.

Zilan İsminin Analizi

Zilan ismi 5 harften oluşmakta ve isim analizi şöyledir:

Z: Bilimi ve eğitime önem verir, kitap okumayı sever.

İ: Hassas bünyeye sahiptir. Çok çabuk kırılır.

L: Sanatsal yönü ön plandadır.

A: Mantığıyla düşünmeye önem verir. Olayları mantığıyla çözer.

N: Sağduyulu düşünme yeteneğine sahiptir.

Zilan Adının Kökeni

Zilan isminin kökeni Kürtçedir.

Zilan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Zilan ismine yakışan kız isimleri; Zican, Şilan, Dilan, Nalan, Beyhan, Seylan.

Zilan ismine yakışan erkek isimleri; Zimran, Ziyan, Zişan.

Zilan İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.