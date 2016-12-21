Zihninizin kemerlerini serbest bırakın

Karanlığın içinde gaipten gelen sesler kadar ürkütücü, taze heyecanlar aşılamaya aday, çıkışı olmayan bir karamsarlığa hiç beklenmedik ümitlerin eşlik ettiği bir kitap “Dilaltı.”

Eğlenceli, güldüren, düşündüren ve dahi düşün-dürten bir kitap “Dilaltı.” Anonim Hanım’ın kalemine hakim olamayıp arabeske çengel attığı yerlerde insanın gözlerini yaşartan, içini burkan sahici bir kitap “Dilaltı.” 32 kısım tekmili birden bir apartman ahalisinin insanlık halleri üzerinden matrak bir memleket panoraması…

Azıcık sevgi, azıcık vefa- cefa- sefa, azıcık yalan-dolan, azıcık edepsiz, azıcık delikanlı-mert, azıcık hayat, azıcık…

Okuyunca anlarsın…

Dilaltı/Minval Yayınları

