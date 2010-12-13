Zihin Kontrol Metodu ile Her Şey Mümkün

Zihin eğitimi üzerine araştırmalarını tamamlayan Silva, yeni kitabını siz okurların beğenisine sunuyor.

Dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan ve bir zihin eğitim programı olan Silva Zihin Kontrol Metodu Alfa Yayınları’ndan çıktı. José Silva tarafından yazılan kitap ile Yaşamınızın en büyük değişimini yaratacak maceralardan birine atılmak üzeresiniz. Elde ettiğiniz her sonuç kendinize ve içine doğduğunuz dünyaya bakışınızı değiştirecek.

Bugün dünyada milyonlarca insan rahatlama, uykusuzluk problemlerine çare bulma, baş ağrılarından kurtulma, sigarayı bırakma, kilo verme, belleği güçlendirme, daha verimli çalışabilme gibi büyük irade gerektiren şeyleri yapmayı öğrenmek için Zihin Kontrolü'ne başvuruyor.

Silva Zihin Kontrol Metodu zihninizi nasıl genişletmeniz gerektiğini öğretiyor. İlaç tedavisinin veya hipnoz metodunun aksine burada kontrolü elinde bulunduran kişi sizsiniz. Zihin Kontrolü aracılığıyla zihni genişletmenin, kendini tanımanın ve yardımcı olabilmenin sınırlarını yalnızca siz kendiniz koyabilirsiniz.