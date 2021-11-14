Zeytinyağlı Sabun Nasıl Yapılır, Nasıl Kurutulur? Zeytin Yağlı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Zeytinyağlı sabun günümüzde sıklıkla kullanılan bir temizlik ürünüdür. Bu sabunun cilde pek çok faydası vardır. Bu nedenle insanlar tarafından tercih edilmektedir. Evde kendi imkanlarınız ile de zeytinyağlı sabun yapmanız mümkündür.



Zeytinyağlı Sabun Nasıl Yapılır?



Evde zeytinyağlı sabun yapmak son derece kolaydır. Bunun için bir takım püf noktalarının bilinmesi ve talimatlara uyulması gerekmektedir. Evde üretilen zeytinyağlı sabunlar kalıba alma ve ısıtma gibi yöntemler ile farklı formlarda rahatlıkla üretilebilmektedir.

Zeytinyağlı sabun için önce bir tencere içerisine 6 bardak su eklenir.

Su içerisine 1 bardak kostik yavaş bir şekilde eklenmelidir. Bu iki karışım güzel bir şekilde karıştırılır.

Başka bir tencerede zeytinyağının 40 dereceye kadar ısıtılması gerekmektedir.

Bu iki madde aynı ısıya geldiklerinde birbirleri ile karıştırılır.

Karıştırma işlemi için mikser kullanmak gerekmektedir.

Sonrasında ise 10 dakika ara vererek tekrar yaklaşık 2 dakika kadar karıştırmak gerekmektedir.

Sabunun kıvamının koyu ve boza benzeri olması gerekir.

Sonra karışım bir battaniyeye sarılıp bir gün boyunca dinlendirilir.

Sonrasında kalıplara dökülerek bu şekilde 2 ya da 3 gün beklenir.

Kalıplardan çıkan sabunların kullanılmadan önce bir tezgahta 2 ya da 3 ay kadar bekletilmesi gerekmektedir.

Zeytinyağlı Sabun Nasıl Kurutulur?



Zeytinyağlı sabun yapımından sonra bir süre beklemek gerekmektedir. İşlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra 2-3 ay sabunların hazır hale gelmesinin beklenmesi gerekmektedir. Günümüzde insanlar kimyasallardan uzak durmak ve doğal ürünlere yönelmek istemektedir. Bu nedenle kozmetik sektöründe de doğal ürünler tercih edilmektedir.



Ev ortamında rahatlıkla zeytinyağlı sabun yapmak mümkündür. Kimyasallardan uzak durmak ve içeriğini bildiğiniz sabunlar üretmek istiyorsanız ev ortamında bunu rahatlıkla yapabilirsiniz.



Zeytinyağlı Sabun Nasıl Kullanılır?



Zeytinyağlı sabun vücut için son derece faydalıdır. Saç derisinin ve saçların nemlenmesine yardımcı olur. Bunun yanında vücudun da kurumadan sağlıklı bir şekilde temizlenmesini sağlamaktadır. Bu sabun ile bebek kıyafetleri de rahatça yıkanabilmektedir.