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Zeytinli & domatesli focaccia tarifi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zeytinli & kuru Domatesli focaccia var!
Malzemeler:
- 500 gram un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 30 gram yaş maya
- 20 gram zeytinyağı
- 15 gram bal
- 375 gram su
- Yarım su bardağı zeytin (çekirdeği çıkarılıp dilimlenmiş)
- 35 gram kuru domates
- 2 dal taze biberiye (ufak ufak doğranmış)
- 2 dal taze kekik (ufak ufak doğranmış)
- 2 diş sarımsak püresi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Arçelik Multi Şef kasesinin içine un, tuz, yaş maya, zeytinyağı, bal ve suyu ekleyin ve karışım katı bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Karışımın içerisine zeytin, kuru domates, taze biberiye ve taze kekiği ilave ederek tekrar karıştırın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine zeytinyağını gezdirin.
- Hamuru tepsiye koyarak elinizle açın.
- Üzerini taze kekik ile süsledikten sonra 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin.
- Fırından çıkan foccacia ekmeğinin üzerine sarımsak püresi ve zeytinyağı karışımını gezdirin.
- Dilimlediğiniz foccacia ekmeğini, tereyağı ve taze biberiye eşliğinde servis edin. Afiyet olsun!
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