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Zeytinli & domatesli focaccia tarifi

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Zeytinli & domatesli focaccia tarifi
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Zeytinli & kuru Domatesli focaccia var!

Malzemeler:

  •  500 gram un
  •  1 tatlı kaşığı tuz
  •  30 gram yaş maya
  •  20 gram zeytinyağı
  •  15 gram bal
  •  375 gram su
  •  Yarım su bardağı zeytin (çekirdeği çıkarılıp dilimlenmiş)
  •  35 gram kuru domates
  •  2 dal taze biberiye (ufak ufak doğranmış)
  •  2 dal taze kekik (ufak ufak doğranmış)
  •  2 diş sarımsak püresi
  •  4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  •  Arçelik Multi Şef kasesinin içine un, tuz, yaş maya, zeytinyağı, bal ve suyu ekleyin ve karışım katı bir kıvam alana kadar karıştırın.
  •  Karışımın içerisine zeytin, kuru domates, taze biberiye ve taze kekiği ilave ederek tekrar karıştırın.
  •  Yağlı kağıt serili fırın tepsisine zeytinyağını gezdirin.
  •  Hamuru tepsiye koyarak elinizle açın.
  •  Üzerini taze kekik ile süsledikten sonra 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin.
  •  Fırından çıkan foccacia ekmeğinin üzerine sarımsak püresi ve zeytinyağı karışımını gezdirin.
  •  Dilimlediğiniz foccacia ekmeğini, tereyağı ve taze biberiye eşliğinde servis edin. Afiyet olsun! 
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