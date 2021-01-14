Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinyağı nelere iyi gelir?

Her gün bir avuç zeytin tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, zeytinin faydalarını anlattı.

- Tok tutuyor, kilo aldırmıyor: Doğru bilinen yanlış bilgilerden biri de zeytinin kilo aldırdığıdır. Sanılanın aksine kilo kontrolüne destek olan zeytin, yüksek posa ve faydalı yağlar içermesi sebebiyle tok kalmaya yardımcı olur. Büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 5-6 zeytin, 1 değişim yağa denk gelir, yani ortalama 45 kcal enerji verir.

- Hastalıklara karşı koruyor: Zeytin özellikle içeriğindeki oleuopein sayesinde antioksidan, antiviral ve antimikrobial özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile bizleri hastalıklara karşı korur. Zeytinin acımsı tadı da içeriğindeki bu faydalı maddeden kaynaklanır.

- Tatlı krizlerinin önüne geçiyor: Ara öğünlerde tüketildiğinde, kan şekerini dengelemeye ve tok kalmaya yardımcı olur. Böylece bir sonraki öğün farkında olmadan daha az besin tüketirsiniz ve tatlı krizleriniz azalır. Ara öğünlerde tuzsuz olması bakımından light ve fit zeytinleri tercih edebilirsiniz.

- Diğer öğünlerde de tüketilebilir: Zeytini kahvaltılarda yiyebileceğiniz gibi gün içinde salatalarınıza, yemeklerinize ve ara öğünlerinize de ekleyebilirsiniz. Her besinde olduğu gibi tüketim miktarına dikkat etmeyi unutmayın; zeytini yağ grubu olarak düşünüp zeytinyağı veya diğer yağlar yerine kullanmakta fayda var.

İçerdiği E vitaminiyle hücreleri yeniliyor

Zeytinyağının ihtiyacımız olan tekli doymamış yağ asitlerini içerdiğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, zeytinyağının faydalarını şöyle anlattı: "Yapılan araştırmalarda kolesterol yüksekliğinin en çok görüldüğü bölge zeytinyağını en az tüketen Karadeniz bölgesi olarak saptanmıştır. Kolesterolün en düşük olduğu bölge ise zeytinyağını bol tüketen Ayvalık çevresi olarak saptanmıştır. Bunun yanı sıra Yunanistan ve İtalya gibi zeytinyağını bol tüketen ülkelerde kalp ve damar hastalıklarının morbidite ve mortalite oranları düşüktür. Ayrıca Zeytinyağı içerdiği E vitamini hücrelerin yenilenmesinde beyin fonksiyonları üzerindeki yıpratıcı etkiyi azaltmada etkilidir. Dolayısıyla yaşlanmayı engelleyici özelliği vardır. Mide asidini azaltıcı etki ile gastrit ve gastroduodenal ülserlere karşı koruyucudur."