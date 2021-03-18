Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir? İşte, zeytin yaprağı çayı faydaları

Zeytin yaprağı çayı bağışıklık sistemini desteklediği gibi zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ayrıca yaraları iyileştirmesi, kabızlığı önlemesi de faydalarından birkaçı...

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

Diyetisyen Gülçin Işık, zeytin yaprağının faydalarını şöyle anlatıyor: "Bu konudaki bilimsel çalışmalara göre zeytin yaprağı;

- Literatürdeki bir çalışmada, cilt hastalığına sebep olan mantarların yüzde 1,25'lik zeytin yaprağı ekstresine üç gün maruz kalması ile ortadan kaybolduğu ve bu zeytin yaprağının antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

- Zeytin yaprağı ekstresinin akciğer epitelyum hücrelerinde meydana gelen bağırsak hastalıkları sonucu oluşan serbest radikalleri önleyici etkisi tespit edilmiş ve tedavide kullanımı önerilmiştir.

- İnsanlarda pişmiş pirinç yüklemesine glisemik yanıtın araştırıldığı bir diğer çalışmada, zeytin yaprağı ekstresinin, kan glikoz seviyelerini, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığı ve zeytin yaprağındaki oleuropeinin hücrelere glikoz alımını hızlandırdığı rapor edilmiştir.

- Oleuropeinin antioksidan etkisi de dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu literatürde yer almaktadır.

- Oleuropein bulunan ekstrelerin insan meme adenokarsinoma hücresi ve insan mesane kanseri hücre çoğalmasını durdurduğu literatürde yer almaktadır.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağının tek başına veya kombine olarak çay karışımlarında kullanımı uygun olduğunu belirten Işık, zeytin yaprağı çayının nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "78 gram yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek suretiyle hazırlanarak günde 3-4 kez içilir. Zeytin yaprağının ekstresi günde 580 mg’lık kapsül olarak kullanılabilir. İki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez."